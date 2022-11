Ce lundi 21 novembre, la société de gestion ClubFunding AM, filiale de ClubFunding Group, annonce le recrutement de Pierre-Alexandre Duc, 36 ans, en qualité de Fund Manager. Disposant de plus de 12 années d’expériences dans l’investissement immobilier et la gestion d’actifs pour le compte de tiers. Pierre-Alexandre aura pour mission de lancer et de gérer de nouveaux véhicules d’investissement immobilier.

Un profil expérimenté renforce les équipes d’asset management

L’arrivée de Pierre-Alexandre Duc dans les équipes de ClubFunding AM permet à la jeune société de gestion de poursuivre la croissance et le développement de nouveaux Fonds immobiliers à destination des investisseurs institutionnels. Cette nomination répond également à une volonté de diversification de ClubFunding AM puisque Pierre-Alexandre Duc fera bénéficier à ses équipes de son expertise de l’asset management immobilier pour le compte de différents acteurs institutionnels.

Soucieuse des enjeux actuels, ClubFunding AM, par cette diversification et le recrutement de Pierre-Alexandre, pourra proposer de nouvelles solutions d’investissements portées sur des critères ESG.

De la gestion d’actifs immobiliers pour le compte de tiers à une société de gestion à taille humaine

« Fort de 12 années d’expérience dans l’investissement immobilier et la gestion d’actifs pour le compte de tiers, je suis ravi de rejoindre aujourd’hui une société de gestion à taille humaine, qui participe à la démocratisation du capital investissement immobilier, et qui porte de fortes ambitions dans la gestion d’actifs immobiliers en France et en Europe. », déclare Pierre-Alexandre Duc.

Diplômé de l’Université Paris XII en Métiers bancaires et gestion de portefeuilles, Pierre-Alexandre Duc a débuté sa carrière auprès d’un investisseur institutionnel dans le département gestion de patrimoine immobilier.

En 2010, il rejoint l’établissement financier SOCFIM (Groupe BPCE) en tant qu’Investment Manager où il intervient aussi bien sur le sourcing des opérations immobilières que sur la gestion des investissements en portefeuille.

En 2016, il intègre en tant que Fund Controller la société de gestion AEW, également filiale du Groupe BPCE. Basé au Luxembourg, il contribue à la gestion de fonds d’investissement immobilier pour compte de tiers (+ 1,7 mds€ sous gestion).

En 2019, Pierre-Alexandre Duc intègre le bureau de Paris d’AEW en tant que Fund Manager et œuvre notamment, dans le cadre d’un mandat institutionnel, à la définition de la stratégie d’investissement de fonds immobilier, de la gestion de son patrimoine existant aux processus d’acquisitions et de cessions (+ 6 mds€ sous gestion). Il intervient également sur la mise en place des actions ESG sur le patrimoine sous gestion dont un fonds qui obtiendra le label ISR (investissement socialement responsable).