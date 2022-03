Devant le succès de ce premier millésime, ClubFunding AM lancera un nouveau fonds dédié à l’immobilier et ouvert aux investisseurs particuliers et professionnels au printemps 2022.

Promesses tenues pour le premier FCPR de ClubFunding AM dont la capitalisation totale a atteint les 30 M€ avant la fin de sa période de souscription de mars 2022. Fidèle à sa volonté d’engager rapidement les fonds levés, plus de 28 M€ ont déjà été investis dans des opérations immobilières. « Le Fonds a non seulement financé une vingtaine d’opérations d’un montant moyen de plus de 1 M€ afin de mutualiser le risque de ses investissements, mais il a aussi rencontré un réel succès auprès d’assureurs français et luxembourgeois, qui ont participé à près des 25 % de la collecte. », détaille Alexandre Simon, Gérant de ClubFunding AM.

Le FCPR CFAM#1 est désormais référencé au sein d’un contrat d’assurance-vie de PREPAR-VIE ASSURANCE et le ticket moyen d’investissement s’élève à 50.000 €. Les investisseurs devraient bénéficier du versement des premiers coupons d’ici au 31 mai 2022.

Un nouveau millésime ouvert aux investisseurs professionnels et institutionnels à venir

Pour répondre aux besoins croissants de financement des opérateurs immobiliers et poursuivre la diversification de l’offre d’investissement de ClubFunding AM, la société de gestion entend lancer un second FCPR dédié à l’immobilier au printemps 2022, dont l’objectif de capitalisation est fixé à 50 M€.

« Les attentes concernant la dématérialisation des investissements sont élevées et de plus en plus d’investisseurs institutionnels se positionnent sur des produits immobiliers de diversification tels que le résidentiel, les parcs d’activité ou les résidences gérées. », analyse David El Nouchi, Président de ClubFunding AM. Pour répondre à ces attentes, ce nouveau fonds s’appuiera sur un parcours de souscription et de suivi 100 % digitalisé et proposera des solutions de financement particulièrement souples et adaptées aux opérateurs immobiliers.

Des discussions ont aussi été entreprises avec plusieurs assureurs pour offrir aux investisseurs la possibilité d’incorporer le prochain fonds dans de nouveaux contrats d’assurance-vie.