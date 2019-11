Depuis sa création en 2015, ClubFunding a permis le financement via l’émission d’obligations de plus de 160 projets pour un montant total de 100 millions d’euros prêtés. Avec près de 90% des projets financés dans le secteur de l’immobilier, la plateforme a su renforcer en 2019 son positionnement dans ce secteur en réponse à la demande croissante de financement de la part d’acteurs comme les promoteurs immobiliers ou les marchands de biens. ClubFunding comptabilise à ce jour 65 opérations remboursées et continue d’afficher un taux de défaut à 0 %, avec un rendement moyen de 10 %.

Cette année 2019 a été particulièrement marquée par le lancement de 7 projets dont la collecte s’élevait à plus de 2 millions d’euros. “Suite à la publication du décret relatif au rehaussement du seuil d’éligibilité des projets de financement participatif en octobre dernier, relevant le plafond par projet et par année à 8 millions d’euros, nous pourrons proposer très prochainement les premières opérations au-delà de 2,5 millions d’euros. Ce soutien des autorités réglementaires nous ouvre de nouvelles perspectives de développement”, commentent David El Nouchi et David Peronnin, cofondateurs de ClubFunding.

Des investisseurs actifs de plus en plus nombreux

Pour franchir ce cap, ClubFunding a pu s’appuyer sur une communauté d’investisseurs fidèle, active et en constante augmentation, composée essentiellement de cadres âgés en moyenne de 45 ans. Entre 2015 et 2019, le nombre de prêteurs a ainsi été multiplié par 17. Preuve que les investisseurs sont toujours plus nombreux au rendez-vous, le temps de collecte par projet est aujourd’hui réduit à seulement quelques heures.

Grâce aux dernières évolutions réglementaires, et notamment la Loi Pacte qui a rendu possible l’inscription des titres du financement participatif dans le PEA-PME, de plus en plus de Français s’intéressent au crowdfunding comme support de placement. Un mouvement qui se généralise bien au-delà du bassin parisien.

Un renouvellement constant de la confiance des investisseurs

Il est à noter que les 2.300 investisseurs actuels investissent rarement dans un seul projet, mais sont actifs dans une dizaine d’opérations, avec un montant moyen de 6.200€ investi par projet. Pour Gilbert Waksmann, investisseur chez ClubFunding depuis 2015, “une véritable relation de confiance, parfaitement réciproque dans le dialogue, s’est construite et développée dans le temps autour des 72 projets auxquels j’ai apporté mon soutien financier, réalisés à ce jour dans un parcours sans faute”.

Sur un marché où se côtoient aujourd’hui de multiples plateformes plus ou moins spécialisées, Jean-Jacques Pronzac, qui a investi dans 141 projets proposés par ClubFunding depuis 2015, reconnaît “le professionnalisme et le sérieux de la plateforme avec, depuis le début, une réelle prise en compte de la sécurisation du risque de non remboursement des investisseurs, grâce à des garanties spécifiques adaptées à chaque projet”.