Amorcée avec l’acquisition en 2016 de la société Aditec en Savoie (9 m€ de chiffre d’affaires), dirigée par Fabien Staelen, et confirmée par le recrutement d’Aline Fages en janvier 2018, la volonté de Climater de se positionner comme un acteur incontournable des marchés du génie climatique en Rhône-Alpes s’affirme par les acquisitions du groupe EFM (sociétés EFM-airprocess et Christin Electricité – 9 m€ de chiffre d’affaires) et Sedicam (5 m€ de chiffre d’affaires).

Le Groupe EFM basé à Dardilly (69) et Lagnieu (01), constitué des sociétés EFM-airprocess et Christin Electricité, rejoint le Groupe Climater dans le but de constituer un acteur national de référence sur les marchés du traitement d’air industriel et des salles propres. Partageant une même culture de la performance, de l’excellence technique, du sens de l’engagement et de proximité, le nouvel ensemble entend apporter à ses clients la complémentarité d’offres performantes et flexibles à une capacité accrue en conception, études et installation. Fidèle à sa politique de développement, le Groupe Climater confirme les organisations en place au sein d’EFM-airprocess et Christin Electricité qui sont dirigées par Stéphane Rameau et Florian Benoit, anciennement respectivement Directeur Technique et Directeur Commercial. Elles conserveront leurs positionnements, leur identité et une large autonomie au diapason de la politique managériale du groupe Climater. Vincent Mayeux assurera une période de transition afin de favoriser l’intégration du Groupe EFM au sein de Climater. Les axes de développement qu’il a tracé seront poursuivis avec la volonté de proposer une qualité de service et de réalisation en constante amélioration au travers des engagements qualités (certification ISO 9001-15) et d’une politique sécurité sans compromis (certification MASE en cours).

Sedicam, basée à Saint-Fons (69) est un spécialiste de la maintenance d’installations en chauffage et climatisation notamment dédiées au secteur du résidentiel collectif, couvrant l’ensemble de l’agglomération lyonnaise. Sedicam dispose d’un portefeuille de contrats très diversifié et cultive depuis plus de 40 ans un sens du service et de la proximité qui lui ont permis de fidéliser ses clients et ses collaborateurs. Bertrand Rozier, qui dirige Sedicam depuis presque 30 ans, a choisi Climater, persuadé que nous saurons poursuivre le développement de l’entreprise en respectant son histoire, sa culture et son organisation. Aline Fages en prendra la Direction, accompagnée dans un premier temps et pour une période de transition, par Bertrand Rozier. Sedicam conservera son identité et son organisation très efficace et appréciée de ses clients. Les complémentarités nombreuses avec Phebus permettront de compléter l’offre auprès des clients résidentiels et tertiaires de Sedicam et Phebus.

Climater dispose désormais d’un dispositif couvrant l’ensemble des marchés et des métiers du Groupe en région Rhône-Alpes : conception, installation et maintenance en génie climatique et électricité pour les secteurs de l’industrie, du résidentiel, de la santé, des collectivités territoriales et du tertiaire. La fusion récente des sociétés Etablissement Phebus et AT-Clim vise à clarifier notre offre sur les projets de rénovations tertiaire et résidentiel sur lesquelles Phebus associe désormais les prestations de CVC – Plomberie à l’électricité générale afin, les cas échéants, de proposer à ses clients des solutions globales clé en main.

Ces opérations de développement confirment la volonté de Climater de renforcer ses offres dans les régions françaises les plus dynamiques, comme sa capacité à convaincre des dirigeants de PME performantes de rejoindre un Groupe alliant la proximité et la réactivité des PME à la puissance et la résilience d’une ETI. Dans ce contexte, l’un des atouts de Climater est de pouvoir proposer aux dirigeants et collaborateurs des sociétés qui rejoignent le groupe d’en devenir actionnaires : à la faveur de ces deux opérations, le nombre d’actionnaires salariés et dirigeants passe à 110 pour un effectif global proche de 800 personnes.

Enfin, après ces deux acquisitions, le groupe Climater franchit le seuil des 150 millions d’euros de production et renforce son équilibre régional et ses positions sur deux segments de marché prioritaires : la maintenance et les installations industrielles. Plus que jamais, et avec le soutien de son partenaire Sagard, Climater compte sur la croissance externe et de prochaines acquisitions pour renforcer sa couverture nationale.