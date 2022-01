En l’espace de deux ans, Clari a récolté plus de 375 millions de dollars et quadruplé sa valeur totale, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché des solutions d’analyse et de prédictibilité de chiffres d’affaires.

L’entreprise américaine accélère sa conquête de l’international et assure le développement de son logiciel SaaS à l’échelle mondiale. La plateforme, spécialisée dans la prédictibilité du chiffre d’affaires, apporte une visibilité sur l’ensemble des ventes, sur les opérations de marketing et sur la gestion du cycle de vie du client. Elle est spécialement conçue pour aider les entreprises, quelle que soit leur taille, à maximiser leurs performances en matière de revenue. Clari a contribué à plusieurs entrées en bourse ces dernières années. Juste sur l’année 2021, 18 clients de Clari ont été introduits en bourse, dont Confluent, UiPath, Procore, WalkMe, Hashicorp, Samsara et ChargePoint.

Clari a connu au cours des dernières années une forte croissance portée par l’explosion de la demande. En 2021, l’entreprise américaine a notamment dépassé ses objectifs opérationnels de 125%. Grâce aux fonds levés, Clari utilisera la somme collectée pour étoffer son équipe à l’internationale et perfectionner ses outils stratégiques afin de donner à ses clients une maîtrise toujours plus aboutie de leurs revenus.

Cette tendance s’inscrit dans la durée, puisqu’en 2021, Clari a plus que doublé son équipe et compte désormais plus de 500 collaborateurs. 300 autres recrutements sont attendus en 2022, notamment dans la région EMEA - où l’entreprise prévoit de multiplier par deux son effectif total sur l’année à venir - et dans l’espace APAC. La somme récoltée lors du tour de table de série F permettra également d’alimenter la stratégie d’acquisition de Clari, qui a déjà acquis sa première entreprise en 2021.

Ce dernier tour de table a été mené par des fonds gérés par Blackstone Growth (BXG), le fonds d’investissement en entreprises à forte croissance de Blackstone, et comprenait l’investisseur existant Silver Lake, en plus des nouveaux investisseurs Light Street Capital et Maverick Capital. Les autres investisseurs existants participant au tour de table sont : B Capital Group, Bain Capital Ventures, Madrona Ventures, Northgate Capital, Sapphire Ventures, Sequoia Capital, Sequoia Capital Global Equities et Tenaya Capital.

Plus de 450 entreprises dans le monde utilisent Clari pour maximiser leurs performances de revenus, en les rendant plus connectées et performants. En plus d’investir en Clari, Blackstone prévoit d’encourager l’usage de la plateforme au sein même de son portefeuille (plus de 250 entreprises dans le monde) dans l’optique d’insuffler une transition numérique pour tous. Blackstone rejoint ainsi sept autres sociétés de capital-investissement qui ont conclu des partenariats pour introduire Clari auprès de leur portefeuille client.

“Clari permet un gain de temps exceptionnel en matière de prédictibilité du chiffres d’affaires et d’optimisation du processus de vente” déclare Jennifer Morgan, Global Head of Portfolio Operations chez Blackstone. “Le logiciel apporte transparence, rapidité, efficacité et clarté pour faire progresser la gestion des revenus. Nous sommes ravis de nous associer à Clari dans le cadre de son expansion mondiale et de présenter ce produit passionnant aux entreprises de notre portefeuille."

"Clari a révolutionné le processus de ventes et de gestion des revenus. Autrefois, nous étions confrontés à des pratiques archaïques, aujourd’hui l’intégralité du processus passe par un logiciel prenant en compte des données réelles. Voilà comment Clari encourage les nouveaux leaders de demain", avance Andy Byrne, cofondateur et PDG de Clari. "Les entreprises les plus puissantes du moment utilisent Clari. Elles se fient à nos données et s’appuient sur nos analyses pour dominer le marché ainsi que leurs concurrents. Nous sommes ravis d’avoir le soutien de Blackstone et de tous nos investisseurs alors que nous proposons des performances inégalées à nos clients."