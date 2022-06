Jusqu’à présent directrice de Natixis Investment Managers Solutions, Claire Martinetto cumule plus de 25 ans d’expérience dans le secteur de la finance et de la gestion d’actifs dans des fonctions transversales et variées. Elle apporte un spectre de connaissances larges dans les métiers de la gestion, que ce soit en gestion de portefeuille, en gestion des risques ou encore en développement commercial.

Claire a commencé sa carrière au CCF en tant qu’ingénieur financier à la Direction de la recherche et de l’innovation. Après une expérience de trois ans en tant qu’analyste-gérante chez HSBC Multi Managers, elle a rejoint Natixis Asset Management où elle a notamment dirigé le risk management.

En 2008, elle a intégré Natixis Investment Managers en tant que Senior Vice President, responsable des Risques d’Investissement et de l’Innovation produit, en charge en particulier du portefeuille de seed money. En septembre 2017, elle a créé Natixis Investment Managers Solutions. D’abord directrice adjointe, elle en a pris la direction en octobre 2020, et était en charge d’une équipe de 70 personnes, basées à Paris, Londres, Boston et Singapour.

Diplômée d’un PhD en Finance, elle a publié plusieurs articles, notamment sur la modélisation des spreads de crédit.

Claire Martinetto prendra ses fonctions le 1er juillet prochain. A cette occasion, elle intégrera le comité de direction générale du Groupe Crédit Coopératif.

« Je suis très heureuse de rejoindre Ecofi, une entreprise à mission à taille humaine, pionnière et innovante. Dans un environnement de plus en plus complexe, tant d’un point de vue réglementaire que financier, avec une appétence forte des clients pour une finance engagée, je m’attellerai avec énergie et conviction au rayonnement d’Ecofi. » explique Claire Martinetto, présidente du Directoire d’Ecofi.

« Femme engagée, Claire sera un atout pour le développement d’Ecofi, en cohérence avec nos valeurs, grâce à son grand professionnalisme, sa volonté de développer une culture positive, et sa connaissance du Groupe BPCE. Je remercie chaleureusement Pierre Valentin pour tout ce qu’il a su apporter au déploiement de notre entreprise, depuis 7 ans chez Ecofi et précédemment pendant 18 ans au Crédit Coopératif. » ajoute Jérôme Saddier, président du Conseil de surveillance d’Ecofi et du Conseil d’administrationdu Crédit Coopératif.

« Je félicite Claire pour sa nomination en tant que présidente du Directoire d’Ecofi et suis ravi de l’accueillir au sein du comité de direction générale du Groupe Crédit Coopératif. Son expertise en gestion d’actifs, sa rigueur scientifique et son sens commercial seront des moteurs forts pour l’avenir d’Ecofi, mais aussi du Crédit Coopératif pour lequel Ecofi constitue un élément important de sa démarche sociétale. Je salue également la détermination de Pierre qui a su transformer Ecofi, avec ses équipes, en société à mission 100% ISR. » indique Benoît Catel, directeur général du Groupe Crédit Coopératif