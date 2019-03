1er closing à 18 M€, 25 M€ ciblés pour le fonds Citizen Capital Impact Initiative (CKI²)

Un effet de levier de + 60 M€ pour accompagner des start-ups du seed à la série B

Acteur de référence de l’investissement à impact en phase late stage/growth et capital-développement, Citizen Capital a investi ces dernières années dans des secteurs à fort potentiel économique et social comme l’éducation avec OpenClassrooms, la transition énergétique avec Naskeo, la santé avec Telegrafik et deuxiemeavis.fr ou encore la participation citoyenne avec Ulule et make.org.

Allianz France, investisseur de longue date dans le private equity, apporte les 18 M€ du premier closing. Ces investissements permettent de soutenir le développement de start-ups et ainsi de les accompagner une fois l’opportunité de marché et la valeur de leur produit et/ou service validée. Le groupe poursuit ainsi le déploiement de sa stratégie d’investisseur responsable.

Une capacité d’investissement de 0,5 M€ à 6 M€ au service de l’innovation TechForGood

Citizen Capital Impact Initiative (CKI²) qui pourra porter sa taille à 25 M€ dans les prochains mois, investit majoritairement dans des start-ups en phase de déploiement commercial, en co-investissement avec le fonds Citizen Capital II. A travers ce dispositif, Citizen Capital élargit son champ d’action pour accompagner des sociétés à fort potentiel d’impact, du seed jusqu’aux tours de croissance plus tardifs, avec des investissements unitaires pouvant commencer à 0,5 M€ et aller jusqu’à 6 M€ sur l’ensemble de la vie du projet.

Le fonds accompagne des entrepreneurs visionnaires, porteurs d’innovations aussi bien technologiques qu’organisationnelles ou d’usage. L’équipe s’intéresse aux enjeux liés à l’éducation, à l’emploi ou à la santé, à l’avenir du travail, à la participation citoyenne…

Elle s’intéresse aussi aux solutions visant à accélérer la transition écologique, par exemple dans les domaines de l’économie circulaire, de l’agriculture et de l’alimentation.

Un terrain d’investissement de plus en plus fertile

« En tant qu’investisseur institutionnel, nous sommes fiers d’être l’un des premiers assureurs à constituer un fonds impact avec l’un des leaders du secteur. Cette initiative nous permet d’agir sur l’économie réelle en soutenant les premiers stades du développement des start-ups innovantes. Particulièrement sensibles aux défis environnementaux et sociétaux, cette initiative s’inscrit dans notre engagement auprès de nos assurés et permet de répondre à un double enjeu en alliant performance financière et impact positif sur le tissu économique français » explique Matthias Seewald, membre du Comité Exécutif d’Allianz France, en charge des investissements.

« L’entreprise a acquis des capacités d’innovation telles qu’elle est à même de transformer le sort des hommes et de la planète. L’impact des technologies n’est pas neutre. C’est pourquoi il est nécessaire et prometteur d’infuser les méthodes issues de la culture tech avec celles nées de la tratégie d’impact pour changer positivement le monde. Pour cela, les ingrédients nécessaires sont : du capital disponible dans la durée, un accompagnement sur l’offre et son impact et un accès à une communauté d’entrepreneurs et experts convaincus » souligne Laurence Méhaignerie, Présidente de Citizen Capital. Le fonds sera dirigé par Olivier Mougenot, précédemment managing director chez Numa, avec une expérience d’entrepreneur.

Le fonds s’appuie sur la démarche d’impact développée par Citizen Capital depuis plusieurs années, qui permet aux entreprises de déployer leur mission au cœur de leur vision stratégique, avec des objectifs d’impact intégrés dans le modèle d’investissement.

Les entrepreneurs peuvent tirer parti des ressources du Groupe Allianz et de la communauté de business angels et d’experts de Citizen Capital pour apporter les conditions du succès aux startups capables d’avoir un impact à grande échelle.