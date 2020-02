Le Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund (le « Fonds ») de Columbia Threadneedle Investments fête son cinquième anniversaire. Il a généré un rendement excédant 5% chaque année1 complété par une performance annualisée de 6,6% sur 5 ans1 (au 31 décembre 2019). En 2019, le Fonds a généré une croissance totale du capital de 16,3%1, ce qui en fait sa meilleure année à ce jour.

Sous la houlette de la gérante de portefeuille Maya Bhandari depuis 2015, le Fonds a pour objectif de générer un rendement annuel de 5% à partir de trois sources diversifiées, à savoir les actions, les obligations et la vente d’options d’achat sur indice, dans un contexte de volatilité maîtrisée afin de préserver le capital des clients à moyen terme.

Felicity Long, Client Portfolio Manager, Multi Asset chez Columbia Threadneedle : « Les investisseurs ont toujours eu besoin d’investissements offrant des revenus élevés, que ce soit pour financer l’éducation de leurs enfants ou percevoir du rendement pendant leur retraite. Cependant, dans un monde aux taux d’intérêt extrêmement bas, il est nécessaire de sortir des sentiers battus pour identifier une source de rendement robuste et durable. »

« Un rapide coup d’œil aux différentes classes d’actifs illustre bien le défi auquel de nombreux investisseurs sont confrontés. Les actions sont volatiles par nature, comme nous l’a rappelé la correction des marchés à la fin 2018. Les obligations offrent quant à elles des rendements historiquement bas. Dans ce contexte, les emprunts d’État des principales économies affichent des perspectives de rendements ajustés du risque moroses, ainsi qu’un faible potentiel de revenus. »

« Compte tenu par ailleurs de l’incertitude qui règne sur les marchés, les investisseurs doivent donc se tourner vers d’autres alternatives pour obtenir un niveau de revenus attrayant, en évitant la volatilité associée aux actions. Notre fonds multi-actifs axé sur le revenu cherche à générer des revenus de qualité et durables, même dans le monde de faibles rendements que l’on connaît aujourd’hui. »

Maya Bhandari, Gérante du Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund : « Nous avons dû composer avec un environnement souvent éprouvant pour les revenus au cours des cinq années d’existence du fonds, et il est encourageant de constater que notre approche disciplinée en matière d’allocation d’actifs, et de génération de revenus, a porté ses fruits durant cette période. Tant par rapport à son objectif que vis-à-vis de son groupe de pairs, le fonds a réalisé un beau parcours depuis son lancement. »

« Plusieurs raisons nous incitent aujourd’hui à un optimisme prudent. Les menaces concernant le commerce mondial et un Brexit plus dur sont considérablement moins présentes qu’elles ne l’étaient, même à la mi-décembre. Aussi bien nos prévisions que celles du consensus anticipent une croissance économique presque idéale : pas assez forte pour nécessiter une hausse des taux d’intérêt, ni assez faible pour raviver des craintes de récession. Les actions et les obligations d’entreprises devraient tirer leur épingle du jeu dans cet environnement, avec des bénéfices corrects et une croissance des dividendes. »

« En exploitant nos idées génératrices de rendement et en restant prudents en cas de menaces, nous sommes bien positionnés pour répondre aux besoins de rendement des investisseurs, moyennant une volatilité maîtrisée. Il est encourageant de constater que sur la durée de vie du fonds, nos trois sources de rendement, à savoir les actions, les obligations et les options d’achat couvertes, ont contribué dans les mêmes proportions aux rendements. En plus de l’allocation, les compétences de nos équipes Global Equity Income et Corporate Credit assurent une des meilleures sélections de titres du marché pour nos investisseurs. »