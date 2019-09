Primonial, actionnaire de La Financière de l’Echiquier, annonce le départ de Christophe Mianné, Directeur Général Délégué du Groupe en charge de l’Asset Management, et Directeur Général de La Financière de l’Echiquier depuis mars 2018.

Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial, déclare : « Depuis l’entrée de Primonial au capital de La Financière de l’Échiquier (LFDE), notre objectif est de donner une nouvelle dimension, à la fois en France et en Europe, à cette société de gestion emblématique en la dotant d’un plan stratégique à la hauteur de son potentiel et de nouveaux moyens pour le réaliser.

Christophe Mianné a parfaitement exécuté la mission d’arrimage de LFDE dans l’univers du groupe Primonial, et hissé la société de gestion à la hauteur de nos ambitions. Après une année 2018 mouvementée sur les marchés, les équipes de gestion de LFDE ont su tirer parti en 2019 de la reprise, affichant des performances, absolues et comparées, remarquées.

Sur cette base, l’entreprise va désormais pouvoir engager la phase de déploiement de sa stratégie, en France et en Europe. Je remercie chaleureusement Christophe pour tout le travail qu’il a accompli à la tête de l’entreprise et lui souhaite le meilleur dans la poursuite de ses projets professionnels. »

Christophe Mianné ajoute : « Je suis ravi d’avoir accompli avec succès la mission qui m’avait été donnée de bâtir une offre en Asset Management performante, solide et structurée au sein du groupe Primonial avec l’acquisition de LFDE. L’entreprise est aujourd’hui sur les rails de la croissance.

Je poursuivrai quant à moi de nouveaux challenges plus personnels, mais garderai toujours un œil attentif et bienveillant sur cette belle entreprise et cette belle équipe. »

L’intérim est co-assuré par Olivier de Berranger, Directeur Général Délégué de LFDE en charge des gestions et Bertrand Merveille, Directeur Général Délégué en charge du développement commercial de la gestion privée et des partenariats CGP, en direct report avec Stéphane Vidal, Président du conseil d’administration de LFDE et Président du groupe Primonial. Un processus de recrutement est en cours.