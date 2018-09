Au cours de ces 18 dernières années au sein du cabinet McKinsey, Christophe Chartrin a occupé plusieurs postes de direction dont notamment celui de responsable du pôle de compétences Digital Lean IT / Agile pour la région EMEA.

De par sa longue expérience des services financiers en France, au Benelux mais également à l’international, Christophe Chartrin a travaillé avec un large éventail de banques et compagnies d’assurance sur des projets allant de la stratégie aux fusions en passant par les transformations globales (sur les organisations commerciales et de support) et la mise en place d’entités digitales.

« J’ai fait le choix de revenir chez Accenture parce que le fait de pouvoir proposer aux clients des services allant de la stratégie à la mise en œuvre avec des capacités d’implémentation reconnues est un atout incomparable. Aujourd’hui, avec l’arrivée du digital, la technologie est devenue critique pour les services financiers. Accenture combine au sein d’une seule et même structure les différentes expertises (ex., agence digitale, laboratoires digitaux, équipes de développement Agile, scientifiques spécialistes de la donnée, équipes de conception et de développement informatique) pour inventer, développer et proposer aux clients des solutions innovantes et rapidement évolutives » précise Christophe Chartrin.