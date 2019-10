Le conseil d’administration de la Banque Palatine a désigné Christine Jacglin au poste de directrice générale à compter du 6 novembre 2019. Pierre-Yves Dréan continue d’assurer la direction générale de la Banque Palatine jusqu’à cette date, avant de prendre de nouvelles fonctions auprès de Christine Fabresse, directrice générale en charge de la Banque de proximité et Assurance du Groupe BPCE.

Le conseil d’administration, présidé par Christine Fabresse, a tenu à remercier Pierre-Yves Dréan pour son engagement ces dernières années et a salué les bonnes performances de la banque dans un environnement complexe.

Christine Jacglin a réalisé toute sa carrière dans le Groupe BPCE et a développé une solide expérience de l’industrie bancaire, tout particulièrement en matière de transformation de banques. Dans le cadre de la préparation du plan stratégique du Groupe BPCE, elle aura la responsabilité d’accélérer le développement de la banque et de mettre en œuvre les plans de transformation utiles à l’atteinte de ses ambitions.

Biographie

Christine Jacglin a rejoint le Groupe BPCE en 1987, à l’inspection générale en tant qu’inspecteur, puis chef de mission. De 1994 à 2000, elle exerce diverses fonctions (organisation, finance et secrétariat général) au sein de BPCE Factor. En 2000, elle rejoint la Banque Populaire Rives de Paris où elle sera, successivement, secrétaire générale, directrice du développement et directrice générale adjointe en charge des opérations. Elle est nommée en 2011, directrice générale de la Banque Populaire d’Alsace. Depuis 2015, Christine Jacglin était directrice générale du Crédit Coopératif, elle y a conduit le projet de développement et de transformation de la banque de l’économie sociale et solidaire.

Christine Jacglin, est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (IEP) et titulaire d’une licence en Histoire contemporaine de l’université Charles de Gaulle-Lille.

En parallèle, Christine Jacglin soutient de nombreuses initiatives en faveur de la mixité et de la promotion des femmes.