Elle débute sa carrière en 1989 au service fiscal de l’Office Notarial Cheuvreux, Bourges, Patat et ce pendant 7 ans. En 1996, Rosa rejoint le cabinet Landwell en qualité d’avocate en fiscalité personnelle. Après un passage en banque privée (Deutsche bank et Société Générale private banking), en 2002, elle intègre le cabinet d’avocat Fidal au service études et recherches du département du patrimoine.

A partir de juin 2009 et ce pour 10 ans, Rosa rejoint Bordier & Cie France en tant que responsable de l’ingénierie patrimoniale.

Rosa intègre Cholet Dupont fin 2019. La diversité de son expérience garantit un niveau d’expertise et de conseils élevés pour accompagner une clientèle haute de gamme. Elle met toutes ses compétences juridiques et fiscales à leur service pour satisfaire leurs besoins.