Cheetah Digital, leader mondial des logiciels de marketing multicanal d’entreprise, annonce l’acquisition de Wayin, l’entreprise leader de la collecte et l’activation de données directes ("zero-party"). Ce rachat renforce la capacité de Cheetah Digital à aider les spécialistes du marketing à collecter des données propriétaires ("first-party") et directes, ainsi que les préférences des consommateurs, afin de créer des expériences extrêmement personnalisées en temps réel et un engagement significatif du client sur tous les canaux et à toutes les étapes du cycle de vie du client.

Les spécialistes du marketing se tournent vers les données "zero-party" et "first-party"

Les données sont l’élément vital du marketing moderne, mais de mauvaises données entraînent une personnalisation inefficace, suscitent la méfiance des consommateurs et contribuent à l’avènement d’une nouvelle ère du respect de la vie privée. Les consommateurs sont toujours prêts à partager leurs données, mais uniquement s’ils reçoivent en retour une valeur unique (par exemple, des offres personnalisées ou du contenu spécifique). La multiplication des réglementations et des exigences des consommateurs ont amené les spécialistes du marketing à se demander comment acquérir de nouvelles données fournies volontairement par les clients dans le cadre de leurs efforts de marketing.

Selon Forrester Research, "les consommateurs veulent avoir le contrôle de leurs informations, donc les spécialistes du marketing doivent se tourner vers les données directes. Alors que des réglementations, telles que la RGPD, réduisent l’accès aux données de tiers, les spécialistes du marketing doivent checher de nouveaux moyens pour enrichir leurs données propriétaires existantes, dites "zero-party.”

Fondée en 2016, Wayin est reconnue comme le leader de l’industrie dans le domaine des données "zero-party", c’est-à-dire des données que les clients détiennent et fournissent volontairement aux marques. Wayin aide les spécialistes du marketing non techniciens à créer rapidement des expériences interactives qui collectent les données, les perspectives et les autorisations nécessaires pour mettre en place un marketing personnalisé. Grâce à la collaboration de l’entreprise avec de nombreuses grandes marques mondiales telles que Discovery Communications, NHL, Bauer Media, Vodafone, Priceline.com, Reckitt Benckiser, Air New Zealand et Manchester City FC, les expériences interactives optimisées par Wayin ont collecté plus de 1,3 milliard de données directes au cours des deux dernières années.

Une solution d’engagement des clients pour les spécialistes du marketing moderne

Les spécialistes du marketing n’ont jamais eu à relever un défi aussi difficile qu’aujourd’hui. Aujourd’hui, les consommateurs exigent des expériences personnalisées, des réglementations sur le respect de la vie privée des consommateurs, la confiance dans les sources tierces et les gandes entreprises veulent que leurs dépenses marketing produisent une plus grande efficience.

“Les spécialistes du marketing intelligent se tournent vers les données "zero" et "first-party" non seulement pour être en conformité et instaurer la confiance des clients, mais aussi pour offrir des expériences de marque exceptionnelles", indique Sameer Kazi, PDG de Cheetah Digital. "Wayin est le leader pour aider les spécialistes du marketing à acquérir des données volontaires à grande échelle. En combinant désormais notre plate-forme de marketing multicanal d’entreprise, Cheetah Marketing Suite, et notre plate-forme de fidélisation leader de l’industrie, Cheetah Loyalty, les spécialistes du marketing sont capables de mettre ces données en œuvre en temps réel avec des expériences hyper personnalisées à travers tous les canaux. Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe incroyablement talentueuse de Wayin pour aider les spécialistes du marketing à créer des relations durables avec les clients, depuis l’acquisition jusqu’à la fidélisation."

“ Le respect de la vie privée et la personnalisation ne pourront exister à l’avenir qu’avec une stratégie de données directes et propriétaires, plutôt qu’avec des données tierces qui sont de plus en plus incomplètes, inexactes et abusent de la confiance des consommateurs",estime Richard Jones, PDG de Wayin.“C’est pourquoi bon nombre des plus grandes marques mondiales continuent de se tourner vers Wayin pour profiter d’expériences interactives, de la constitution de publics et du profilage. Grâce à cela, elles peuvent identifier leurs clients, offrir une riche personnalisation et préserver l’exactitude, la pertinence et l’actualité de leurs données, car elles proviennent directement de leurs clients. Nous sommes ravis de rejoindre Cheetah Digital et de poursuivre notre mission pour faciliter des relations honnêtes et mutuellement bénéfiques entre les marques et les consommateurs."

Désormais, avec l’acquisition de Wayin, Cheetah Digital offre aux spécialistes du marketing une solution complète d’engagement des clients grâce à laquelle ils peuvent acquérir des données sur les clients, les unifier dans une vue unique et les mettre en œuvre en temps réel pour proposer des expériences immersives sur tous les canaux et à toutes les étapes du cycle de vie du client.