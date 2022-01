Le spécialiste mondial du paiement atteint une valorisation de 40 milliards de dollars avec un total de 1,8 milliard de dollars levés à ce jour.

Le capital sera utilisé dans trois domaines clés : le développement sur le marché américain, le lancement d’une solution pour les marketplaces et le renforcement du leadership sur le Web 3.

Après une année particulièrement productive au cours de laquelle Checkout.com a traité des centaines de milliards de dollars de paiements pour les plus grands marchands dans le monde, l’entreprise lève aujourd’hui 1 milliard de dollars en série D, portant sa valorisation à 40 milliards de dollars.

Les principaux investisseurs sont Altimeter, Dragoneer, Franklin Templeton, GIC, Insight Partners, Qatar Investment Authority, Tiger Global, The Oxford Endowment Fund, ainsi qu’une importante société de gestion de fonds communs de placement de la côte ouest des Etats-Unis. L’ensemble des autres investisseurs historiques [1] de la société ont également participé à ce tour de table.

Checkout.com propose une plateforme de gestion des paiements en ligne complète qui simplifie les processus de paiement des plus grands marchands internationaux. Elle contribue ainsi à soutenir les entreprises et leurs clients pour prospérer dans une économie numérique en constante évolution.

Checkout.com étant rentable depuis plusieurs années, le capital de cette série D renforcera un bilan déjà solide et permettra de soutenir trois initiatives clés : ses ambitieux plans de croissance pour le marché américain, l’évolution continue de sa plateforme technologique propriétaire et ses efforts pour piloter l’innovation sur le Web3.

Cette annonce permet à Checkout.com de plus que doubler sa valorisation depuis le tour de table en série C réalisé il y a un an. Pendant cette période, la société a enregistré une croissance considérable sur son marché d’origine, la région EMEA, en triplant le volume des transactions traitées pour la troisième année consécutive. Aujourd’hui, elle sert ainsi à grande échelle des sociétés de e-commerce et de services telles que Netflix, Farfetch, Grab. NetEase, Pizza Hut, Shein, Siemens et Sony ; des licornes fintech telles que Klarna, Qonto, Revolut et WorldRemit ; et la moitié des principaux acteurs de crypto-monnaie au monde, notamment Coinbase, Crypto.com, FTX et Moonpay.

Au cours de l’année écoulée, la société a également ouvert de nouveaux bureaux dans six pays sur quatre continents. Elle a par ailleurs renforcé son équipe de direction en nommant Céline Dufétel en tant que CFO, un CHRO, un CMO, un CRO et un CPO basés aux États-Unis, ainsi qu’un CTO basé en Europe, tout en portant son effectif mondial à plus de 1700 personnes dans 19 pays.

" Notre mission première consiste à aider les marchands à gérer la complexité des transactions financières dans le monde entier, qu’ils travaillent en monnaie fiduciaire ou qu’ils utilisent le Web3", a déclaré Guillaume Pousaz, fondateur et PDG de Checkout.com.

"En combinant un ensemble technologique de pointe et une véritable expertise métier, ainsi qu’une approche ‘extra-mile’ du service, nous disposons depuis dix ans de partenariats solides avec certaines des entreprises les plus innovantes du monde. Notre levée de fonds en série D témoigne de la qualité du travail accompli jusqu’à présent, mais comme nous n’en sommes encore qu’au "chapitre zéro" de notre parcours, elle nous permettra également d’intensifier nos efforts en vue d’exploiter tout le potentiel disponible."

Le développement du marché américain

Les États-Unis, qui constituent l’un des plus grands marchés du e-commerce au monde, font l’objet d’une attention et d’investissements importants de la part de Checkout.com depuis plusieurs années. Aujourd’hui, la société est l’une des rares à pouvoir proposer une véritable plateforme de paiement de bout en bout aux États-Unis, tout en offrant une parité totale des fonctionnalités au niveau international.

Elle offre ainsi les mêmes performances uniques, les mêmes taux d’autorisation accrus et la même parité de fonctionnalités que la plateforme leader du marché proposée par la société dans d’autres pays. Cela fait également de Checkout.com l’un des seuls fournisseurs aux États-Unis à offrir une plateforme entièrement basée sur le cloud et directement connectée aux réseaux locaux dans toutes les zones géographiques clés et pour tous les principaux modes de paiement alternatifs dans le monde.

"Nous avons longtemps été confrontés à une demande importante du marché américain et, avec la série D, nous renforçons notre engagement à développer notre plateforme, nos partenariats et nos produits", a déclaré la CFO basée à New York, Céline Dufétel.

"Tout comme pour notre stratégie en Europe, nous continuerons à nous concentrer sur les besoins de nos clients, en particulier issus des secteurs de la fintech, du numérique, des services, du e-commerce et des cryptomonnaies. Nous souhaitons ainsi aider nos clients américains à se développer au niveau national et international, et soutenir les non-Américains pour se développer sur ce marché stratégique. Nous sommes convaincus de ce potentiel, et attendons une croissance de près de 200 % de notre effectif nord-américain rien que pour cette année. "

L’évolution de l’offre marketplaces

Compte tenu de la récente croissance des volumes de transactions en ligne - induite par l’essor du numérique pendant la pandémie et l’expansion de l’économie collaborative depuis plusieurs années - Checkout.com a développé une nouvelle solution complète pour intégrer les paiements des marketplaces. Après l’avoir testée auprès de plusieurs marchands internationaux, la société lancera son offre Marketplaces and Payment Facilitators (Payfacs) dans le courant de l’année.

Ces nouveaux outils s’appuieront sur les capacités existantes de Payouts, dont le lancement a eu lieu l’année dernière pour aider les marchands à envoyer des fonds vers des cartes et des comptes bancaires du monde entier via une intégration unique. Depuis lors, la société a traité des milliards de dollars de transactions pour des entreprises comme TikTok et Moneygram.

" Le développement de notre feuille de route produits est le résultat d’années de travail consciencieux de la part de nos équipes mondiales de plateforme et d’ingénierie ", a déclaré Ott Kaukver, Chief Technology Officer. "En tant que société axée sur les produits, dont près de la moitié de l’effectif total est consacré à la technologie, nous continuerons à innover à un rythme soutenu. Cela ouvre également de nouvelles opportunités sur l’ensemble de la chaîne de valeur des paiements, synonymes de croissance pour notre marché, à mesure que les paiements se numérisent. "

L’occasion de définir l’ère du Web3

Alors que le marché mondial du e-commerce devrait continuer à croître plus rapidement que le commerce traditionnel, notamment grâce à l’adoption continue de technologies émergentes comme les cryptomonnaies et les NFT, Checkout.com continuera également de se positionner sur le Web3.

Les rails de paiement de l’entreprise alimentent déjà près de 80 % du volume mondial des échanges de cryptomonnaies. La modularité de ses produits et la résilience de sa plateforme sont également appréciées des fournisseurs de tokens comme Socios.com et des portefeuilles basés sur la blockchain comme Novi de Meta. Enfin, la société teste actuellement une solution innovante pour régler les transactions à l’aide de monnaies numériques.

"Nous partageons avec Checkout.com le même intérêt pour les cryptomonnaies et les monnaies numériques qui constituent une véritable opportunité pour le secteur du paiement et qui offrent à la société l’occasion de renforcer son positionnement", a déclaré Choo Yong Cheen, Directeur des investissements de GIC, qui administre le fonds souverain du gouvernement de Singapour. "Nous croyons également en la capacité de Guillaume et de l’équipe à mener à bien cette transition et c’est pourquoi nous nous sommes engagés avec eux depuis la série A jusqu’aujourd’hui à la série D. Il ne fait aucun doute pour nous que le potentiel de développement de Checkout.com est considérable."