Charles Ragons, qui succède à Nicolas Leonnard, aura pour missions de valoriser l’ensemble du patrimoine immobilier de Primonial REIM évalué à plus de 17 milliards d’euros [1], d’en assurer le suivi et de définir les plans d’arbitrages d’actifs. Il supervisera une équipe d’une trentaine de personnes, organisée et spécialisée par classe d’actifs immobiliers : bureaux, commerces, santé/éducation et résidentiel.

Agé de 41 ans, Charles Ragons est diplômé de l’EDHEC Business School, spécialité finance d’entreprise. Il démarre sa carrière en 2001 chez Capgemini en tant que Consultant en management et organisation. En 2003, il rejoint Unibail-Rodamco où il exerce plusieurs fonctions avant d’être nommé Directeur d’Investissement pôle Bureaux. En 2009, Charles Ragons intègre le Pôle Immobilier du Groupe EDF et devient deux années plus tard Directeur Général d’EDF IM Solutions et membre du Comité de Direction du pôle Immobilier. Charles Ragons prend en 2014 la Direction Générale du pôle Real Estate de Colliers International France, poste qu’il occupait jusqu’à présent.

Grégory Frapet, Président du Directoire de Primonial REIM déclare : « Nous sommes heureux d’accueillir Charles Ragons au sein de Primonial REIM. Sa connaissance approfondie de la chaîne immobilière, sa vision complète du marché et ses solides compétences managériales seront des atouts précieux pour valoriser les investissements de nos clients. Pour mener à bien sa mission d’asset management sur notre parc qui compte 900 immeubles répartis en France et en Europe, Charles s’appuiera sur une équipe d’asset managers, reconnus, experts des différents secteurs immobiliers. »

Cette nomination est effective à compter du 1er avril 2019.