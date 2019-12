Degroof Petercam, banque européenne indépendante, annonce l’arrivée de Charles-Henri Le Bret en qualité de Senior Advisor pour son activité « Investment Banking ». Aujourd’hui Président-Fondateur d’Aurickx Capital, société de conseil en investissement, notamment en private equity, Charles-Henri dispose d’une expérience de plus de 25 ans dans les métiers de banque d’affaires.

Titulaire d’un MBA de l’INSEAD, Charles-Henri Le Bret a travaillé 15 ans chez J.P. Morgan en Corporate Finance et M&A à Paris et Londres, conduisant de nombreuses opérations de fusions/acquisitions et de financement, dans des environnements complexes et variés. Il a ensuite rejoint UBS où il a travaillé 10 ans, dont 6 en tant que responsable des activités de banque d’affaires pour la France. Il développe ses activités d’investissement depuis 7 ans.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Charles Henri sera notamment chargé d’accompagner le développement de la banque d’affaire sur ses 3 métiers (le M&A, l’equity capital market et le debt capital market), au service des investisseurs institutionnels, des entreprises et des entrepreneurs.

A cette occasion, François Wohrer, Group Head of Degroof Petercam Investment Banking a déclaré : « Je suis ravi que Charles-Henri nous rejoigne et d’avoir ainsi l’occasion de retravailler avec lui. Son expérience du conseil à l’international et sa fine connaissance du marché français constitueront des atouts indéniables pour accompagner le fort développement de Degroof Petercam Investment Banking sur l’ensemble de ses métiers. »

Charles Henri Le Bret complétait : « Je suis ravi de rejoindre l’équipe de Degroof Petercam Investment Banking et les professionnels reconnus qui la composent. Sa taille humaine, sa forte culture entrepreneuriale et les expertises pointues de ses équipes sont des atouts importants face aux mutations de notre métier et pour l’accompagnement des entrepreneurs, PME et ETI. »