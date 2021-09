Maxime bénéficie d’une solide expérience dans le conseil en stratégie d’investissement, levée de fonds et financement. Avant de rejoindre Chapter One Capital, il a notamment occupé un poste d’analyste acquisition au sein de l’équipe Barings Real Estate à Paris.

Sa nomination s’aligne dans la stratégie de croissance de Chapter One Capital et concrétise la volonté du cabinet de répondre à une demande d’accompagnement de plus en plus forte des agents spécialisés dans les marchés de capitaux et de financement immobilier.

“Maxime constitue un atout indéniable dans le développement de Chapter One Capital et l’accompagnement de nos clients dans la modélisation et la structuration des différentes opportunités d’investissement et de financement.” explique Sabrina Lenczner, CEO.

Maxime Picard, 24 ans, est titulaire d’un Master 1 Finance orienté Gestion de Patrimoine et Banque Privée et d’un Master 2 en Finance et Management de l’Immobilier de l’université Paris-Dauphine.

« Je suis ravi d’être nommé Associate. C’est une très belle opportunité pour moi d’évoluer au sein d’un cabinet de conseil à fort potentiel de développement qui, malgré la crise sanitaire, a déjà levé plus de 170 M€. », annonce Maxime Picard.