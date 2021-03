Apporter des solutions financières innovantes ou lever les capitaux nécessaires au développement des acteurs en croissance : opérations d’acquisition, de développement, de refinancement et de restructuration financière, telle est l’ambition de Chapter One Capital.

Dans le contexte actuel, marqué par la crise de la Covid-19 et l’inflation réglementaire, les démarches entreprises par les acteurs dans leur recherche de financement et leurs levées de capitaux, sont devenues longues, fastidieuses et parfois critiques.

“Notre expérience de la structuration financière, juridique et réglementaire ainsi que notre connaissance des investisseurs alternatifs, qu’il s’agisse des fonds d’investissement ou des investisseurs professionnels, est clairement notre atout. Cela nous permet, en toute indépendance, d’apporter des solutions efficaces et rapides en adaptant la ressource financière aux projets de nos clients”, explique Sabrina Lenczner, CEO & Founder de Chapter One Capital.

Dans le secteur de l’immobilier, en particulier “on constate que les acteurs sont très « bancarisés » mais peu « financiarisés ». Or, un pan entier des besoins de financement n’est aujourd’hui plus couvert par l’offre bancaire ”.

Le constat est le suivant : les prêteurs traditionnels ne peuvent (ou ne souhaitent) plus adresser une large part des besoins en financement d’opérateurs privés et les investisseurs spécialisés sont devenus attentistes.

C’est ici qu’intervient Chapter One Capital : Fort d’un réseau pan-européen d’investisseurs (fonds de private equity ou de dette privée) et de financiers (family offices, banques privées…), Chapter One Capital met à profit son expérience et sa connaissance des acteurs au service de ses clients, afin de créer de la valeur.

Chapter One Capital propose ainsi une offre 360° de la définition de la stratégie d’investissement au financement ou à la levée de capitaux : production des documents supports (“business plan”, “teaser”, “information pack”), l’origination, structuration et/ou négociation de la documentation durant la transaction jusqu’au closing, aide à la production des reportings aux investisseurs.

« Depuis notre lancement fin 2020, nous sommes exclusivement intervenus en real estate finance et avons déjà levé près de 80 millions d’euros. Nous avons été sollicités sur tous types de secteurs, de stratégies et de produits : promotion immobilière, réhabilitation, ventes en bloc ou à la découpe, résidentiel, bureaux, commerces, logistique, locaux d’activité, hôtellerie ou immobilier de loisir. Cependant, nous examinons actuellement des demandes de plusieurs acteurs de l’innovation pour les accompagner dans leur levée de fonds ».