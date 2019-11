L’éditeur de logiciel ChapsVision, lancé en mai 2019 par Olivier Dellenbach (fondateur et ex-CEO de eFront), a pour vocation de devenir un leader Européen de la Retail Tech, de la Fin Tech et toute autre industrie qui peut bénéficier de ses solutions innovantes d’analyses de données. Son objectif : constituer un ensemble cohérent, à forte valeur ajoutée métier pour ses clients.

L’acquisition de Sparkow fait notamment suite à l’OPA menée par ChapsVision sur l’éditeur de référence de solutions CRM et Data Analytics Coheris, en septembre 2019 et qui lui a permis d’en acquérir le contrôle.

Les équipes de Sparkow resteront basées à Lille. Guillaume Leman, Président Directeur Général de Sparkow devient COO Retail (Chief Operating Officer Retail) du groupe ChapsVision et chapeautera l’ensemble de l’activité retail du groupe.

Pour Olivier Dellenbach, Président de ChapsVision, « Sparkow est un acteur reconnu de son secteur d’activité avec une très belle base de Clients et des fonctionnalités avancées pour une gestion optimale du e-merchandising, du search ou encore de l’organisation de la descente Produits. Son acquisition permettra d’accélérer son expansion d’une part, en France et à l’international, mais aussi d’enrichir notre organisation de compétences et de process qui ont concouru au succès de Sparkow ces 3 dernières années ».

Pour Guillaume Leman, COO Retail de ChapsVision : « L’acquisition de Sparkow par ChapsVision est une excellente nouvelle pour nos clients et nos équipes. Elle nous permettra notamment d’accélérer notre développement et d’apporter plus de valeur au marché. Cette acquisition couronne de succès la stratégie mise en œuvre depuis 2016, visant d’une part à placer systématiquement le client au centre de chacune de nos décisions et d’autre part à enrichir en permanence nos fonctionnalités, dans le but d’améliorer les performances de nos clients ».

D’autres acquisitions sont prévues à court-moyen terme, afin de compléter le dispositif.