Département Investissement :

Björn Jesch, Directeur mondial des investissements (CIO)

Le directeur des investissements, multi assets & solutions et le centre de recherche sont réunis sous la direction de Björn Jesch, qui devient le nouveau directeur des investissements (CIO) de DWS.

Jesch restera également CEO de DWS CH AG.

L’une des tâches principales de l’équipe fusionnée sera d’identifier les thèmes d’investissement tactiques et stratégiques dans toutes les classes d’actifs liquides et illiquides.

Vincenzo Vedda, Responsable des activités Active Equity et Fixed Income Active

Gestion active en actions et le Fixed Income (y compris les liquidités) seront regroupées au sein de l’unité opérationnelle Active, sous la responsabilité de Vincenzo Vedda.

Vincenzo possède une grande expérience dans toutes les classes d’actifs. Dernièrement, il a dirigé l’équipe chargée de la gestion clientèle en Europe (à l’exception de l’Allemagne et de l’Autriche) et était responsable de l’activité mondiale de grossiste de DWS. Avant cela, il était responsable mondial du trading.

Fiona Basset, Responsable de l’unité Systematic Solution and Implementation Platform

L’unité Systematic Investment Solutions, qui était sous la responsabilité de Fiona Bassett, sera combinée avec le Trading pour former la nouvelle unité Systematic Solution and Implementation Platform dirigée par elle-même.

Département Gestion clientèle :

Alexia Giugni, Directrice de la division Couverture Client EMEA

Alexia Giugni prend la tête de la division Client Coverage EMEA (ex. Allemagne et Autriche). Mme Giugni conserve son rôle de responsable de pays pour l’Italie. Elle possède une solide expertise dans le domaine institutionnel et a joué un rôle déterminant dans le développement de ce segment et dans l’accroissement du succès de l’activité de gros.

Gero Schomann, Directeur mondial de la Couverture de la clientèle de gros

Gero Schomann dirigera à l’avenir le segment mondial Wholesale Client Coverage. Il conservera son rôle précédent de responsable de la couverture des clients en Allemagne et en Autriche.