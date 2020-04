Dans un contexte économique défavorable, la plateforme e-commerce de produits high-tech reconditionnés, Certideal vient de finaliser une levée de fonds de 8 millions d’euros menée par MAIF Avenir et soutenue par BNP Paribas Développement. A ces nouveaux soutiens s’ajoute la participation des fonds d’investissement historiques, Inter Invest Capital et Citizen Capital, qui accompagnent le développement de la start-up depuis 2017.

Créée en 2016, Certideal propose des produits électroniques reconditionnés, notamment des smartphones. En 2019, elle affichait un chiffre d’affaires de 20 M€ et ambitionne désormais de devenir le n°1 français de la vente en ligne de smartphones reconditionnés et d’accélérer sa conquête du marché européen. Son objectif : mettre en œuvre de nouveaux dispositifs pour démocratiser un usage plus responsable et plus durable de l’électronique. En 4 ans, Certideal revendique plus de 160 000 clients et enregistre une note de satisfaction de 9,1/10. Reconnue sur son marché, la start-up a récemment intégré le prestigieux label Frenc tech 120.

Un modèle pérenne sur un marché recomposé

Selon les prévisions d’IDC, le marché mondial du smartphone reconditionné devrait peser 51 milliards de dollars et enregistrer une croissance de 10 à 13% d’ici à 2022. En France, il représente 900 millions d’euros, 2,2 millions d’appareils reconditionnés en 2019 mais ne constitue que 10% de l’ensemble des smartphones vendus en France. Alors que les principaux acteurs du high-tech reconditionné sont des marketplace sous-traitant le reconditionnement, Certideal se distingue par une maîtrise totale de la chaîne de valeur du reconditionnement, du sourcing à la vente des produits, et ce, sans passer par des prestataires externes.

« Cet atout est particulièrement précieux en ces temps compliqués où le marché est bouleversé et nos concurrents tributaires des contraintes de leurs intermédiaires. De notre positionnement unique sur le marché du reconditionnement à la qualité reconnue de nos services, nous avons en main tous les éléments pour réussir. Cette levée de fonds constitue un signal positif et encourageant qui illustre le bien-fondé de notre modèle axé sur l’économie circulaire. », commente Laure Cohen, cofondatrice de Certideal.

La start-up affirme sa transparence au sein d’un marché opaque marqué par la volatilité des prix et par un réel manque de clarté en matière d’approvisionnement. Ses atouts : un contrôle internalisé des appareils vendus, une politique cohérente de prix ainsi qu’une garantie des produits (18 mois) nettement supérieure aux standards du marché, validé par un processus de certification unique.

Mohamed Abdesslam, directeur d’investissement de MAIF Avenir : « Nous sommes fiers de pouvoir accompagner le développement de Certideal, dans son ambition de démocratiser un mode de consommation tech plus écologique et plus responsable. Cette recherche d’un impact social et environnemental positif qui est au cœur du modèle de Certideal, est en ligne avec la mission que nous avons fixée à notre activité de capital-innovation. Pépite de l’économie circulaire, Certideal fait preuve d’un dynamisme et d’une résilience incroyables face à la crise que nous traversons. MAIF Avenir a toute confiance dans sa capacité de performance économique de long terme. »

Anne Toupé, directrice de participations de BNP Paribas Développement, « Dans un univers ultra compétitif, les performances de Certideal et la qualité de son service prouvent que son potentiel est extrêmement prometteur. Nous sommes ravis de pouvoir soutenir la startup dans l’accélération de son développement et sommes convaincus de sa capacité à dessiner un monde plus durable. Nous saluons par ailleurs la résilience dont Certideal fait actuellement preuve ainsi que les actions solidaires menées par Laure, Yoann et leur équipe ». Depuis plusieurs semaines, les équipes Certideal se mobilisent auprès des Ehpad et les centres hospitaliers pour distribuer gratuitement tablettes et smartphones et assister bénévolement les personnes âgées dans l’utilisation de leurs appareils.

Perspectives de développement : recrutement, déploiement international et engagement éco responsable

Cette levée de fonds permettra notamment à Certideal de poursuivre son développement en France ainsi qu’à l’international en s’implantant dans plusieurs nouveaux pays européens et en recrutant de nouveaux talents, experts de pointe en technique de reconditionnement, en développement commercial et marketing. La start-up qui compte déjà une quarantaine de collaborateurs entend doubler ses effectifs à l’horizon fin 2020.

Par ailleurs, dans la continuité de son engagement, Certideal envisage de mener cette année une campagne de sensibilisation du grand public aux questions d’éco responsabilité, de consommation durable et d’utilisation responsable des appareils high-tech, avec des interventions dans les écoles, mairies et autres lieux publics. Il est en effet à noter que le marché du smartphone neuf est un véritable désastre écologique puisque 80% des émissions en CO2 d’un smartphone proviennent de sa fabrication. Concrètement, 70 kg de matières premières sont mobilisés pour produire, utiliser et éliminer un seul smartphone, soit 583 fois le poids d’un téléphone.