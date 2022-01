La peur extrême et des pertes importantes sur le marché des crypto-monnaies.

Les deux premières semaines de l’année n’ont pas été les meilleures pour le bitcoin et l’ensemble du marché cryptographique. La tendance était généralement à la baisse, avec des chutes profondes. La capitalisation totale du marché crypto est tombée à environ 1,75 trillion d’euros, perdant environ 200 milliards d’euros au cours des sept derniers jours. Au cours de la semaine écoulée, le marché des crypto-monnaies a surtout connu des fluctuations latérales, mais il a chuté le 6 janvier, lorsque le prix du bitcoin est tombé à 35 000 €, l’ensemble du marché ayant suivi le mouvement. Selon l’indice Fear and Greed, le sentiment du marché est dans un état de peur extrême et à son point le plus bas depuis juillet 2021.

Le bitcoin était en tête du marché mais a connu une semaine difficile, testant même le plus bas qu’il a atteint en septembre sur le graphique intrajournalier.

Le BTC se négocie toujours en biseau descendant, tandis que l’indicateur de momentum RSI (Relative Strength Index) montre une position survendue. Le bitcoin a perdu 35 % depuis son plus haut niveau historique du 10 novembre, et il n’a augmenté que de 15 % depuis l’année dernière à la même époque.

Une correction de 40 % n’est pas inhabituelle, et ce n’est pas la plus importante que nous ayons vue au cours des 12 derniers mois, il est donc trop tôt pour parler de marché baissier. N’oubliez pas que le BTC a chuté de plus de 50 % entre avril et juin de l’année dernière et qu’il a complètement récupéré ses pertes en octobre.

L’Ethereum subit plus de pertes que le Bitcoin

L’Ethereum a commencé l’année dans le rouge, avec une baisse d’environ 10 %. L’ETH est tombé au plus bas de trois mois, à 2 600 €, avant de rebondir à 3 000 €. Le prix évolue dans une configuration en biseau descendant, une configuration que l’ETH a suivie à deux reprises l’année dernière. Les deux fois, l’Ethereum a réussi à casser le modèle à la hausse.

LINK, le plus performant des principaux altcoins

Le prix de LINK a atteint 25 €, soit une hausse de 40 % depuis le début de l’année 2022. LINK évolue au-dessus des moyennes mobiles 13 et 20, avec le RSI en hausse proche de la zone de surachat, ce qui indique que les acheteurs contrôlent toujours le prix. Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) se trouve également en territoire haussier.

LINK a dépassé certaines pièces majeures et est devenu la douzième plus grande crypto en termes de capitalisation boursière, actuellement évaluée à environ 10 milliards d’euros.

ADA retrouve sa force

ADA a commencé à évoluer dans une direction haussière et a dépassé le niveau de 1,06 €. Le prix a retourné le support à la résistance dans le canal descendant sur un graphique de 4 heures. Le RSI a connu des creux plus élevés tout en maintenant des sommets stables, formant un triangle ascendant, ce qui indique un pouvoir d’achat croissant. L’ADA se négocie à environ 60 % en dessous de son plus haut niveau historique, même si Cardano a connu une croissance significative du nombre d’utilisateurs actifs et de nombreuses activités de développement au cours des derniers mois.

Forte hausse des prix pour SHIB et DOGE

Le marché des crypto-monnaies connaît depuis peu un rebond des altcoins, et Shiba Inu y a participé. Au cours de la semaine dernière, SHIB a connu ses premiers jours de négociation positifs depuis près d’un mois.

Shiba Inu a gagné environ 20 % de sa valeur depuis le 10 décembre. Cette reprise est probablement liée au retournement technique du marché, qui avait été considéré comme extrêmement survendu, et à la sortie du triangle descendant, qui est considéré comme un mouvement vers un modèle haussier.

La « meme coin » DOGE tente de passer d’une tendance baissière à une tendance haussière. Le prix de DOGE est sur le point de sortir du triangle descendant, car les acheteurs ont massivement acheté la baisse, poussant le prix à la hausse de 20%. Le RSI est au niveau 50, ce qui suggère une dynamique haussière.

IOTA défend le support de €0.9

Les haussiers de IOTA défendent fortement le niveau de support de 0,9 €, un niveau récurrent pour le token, considérant que son prix est revenu à ce niveau plusieurs fois dans le passé. IOTA oscille actuellement juste sous la barre des 1€, chutant du niveau de 1,36€ après un récent sell-off. Les indicateurs de momentum RSI et MACD montrent tous deux un mouvement positif et le potentiel d’un long parcours haussier.