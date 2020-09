Créé en 2002, le réseau français Happy Car compte 26 centres auto indépendants, soit près de 150 personnes. Il vient compléter les autres enseignes du groupe Point S, comme PPS ou encore Warning.

Avec ce nouveau rachat, la stratégie du groupe Point S est certes de renforcer le nombre de ses points de vente mais aussi d’augmenter ses volumes d’achats.

Pour Christophe Rollet, DG de Point S Group : « Le rachat de la marque Happy Car nous permet aussi de renforcer notre concept de centre auto qui compte déjà plus de 50 points de vente parmi les 570 du réseau Point S en France. Il témoigne également du poids que le Groupe a pris ces dernières années sur le marché de la pièce, qui ne fait que s’accroitre et se renforcer par cette nouvelle acquisition. A terme, de nombreuses synergies vont être développées, l’addition des expertises avec celles de PPS, d’Otop et Warning venant épaissir la structuration d’un Groupe déjà puissant. Cette nouvelle annonce de croissance externe confirme la position de Point S comme un acteur incontournable et leader de son marché. »

Pour Jacques Mercier, Responsable du réseau Happy Car : « Les adhérents d’Happy Car partagent les mêmes valeurs d’indépendance et de savoir-faire professionnel que Point S. Ce rachat représente une continuité et permettra au réseau Happy Car de bénéficier de meilleurs conditions d’achat, mais aussi d’éventuels nouveaux services. »

La mission de Point S est de rapidement structurer et animer cette nouvelle marque au sein du groupe Point S. Dès que la conjoncture le permettra, des réunions seront organisées avec les membres du Réseau qui sont rassurés de la continuité de leur Enseigne et l’accessibilité à de nouveaux services et la puissance d’un Groupe International que Point S mettra à leur disposition.

Pour rappel : Point S avait déjà annoncé deux rachats cette année 2020

Point S a en effet racheté le réseau Otop à la barre du tribunal cet été. Otop offre une approche logistique 100% digitalisée du commerce BtoB de produits destinés à l’entretien et la réparation automobile. Otop se positionne comme un acteur alliant le physique et le digital, alliant site d’achat en ligne pour les professionnels, et réseau physique de relais de distribution sur le terrain.

Et Point S a annoncé au printemps dernier la reprise de 9 centres Pneus à bas prix, par cinq adhérents du groupe Point S.