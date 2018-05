Ces actions réparties en 523.913 actions ordinaires émises sous forme d’American Depositary Shares (ADS) aux États-Unis, au Canada et dans certains pays hors Europe au prix de 26,28 USD par ADS et 1.276.087 actions ordinaires en Europe et dans certains pays en dehors des États-Unis et du Canada dans le cadre d’un placement privé concomitant au prix de 22.29 EUR par action (l’Offre Globale). Chaque ADS émis dans l’offre donne droit à une action ordinaire. Le prix des ADS a été déterminé sur base d’un taux de change de 1.1789 USD par euro. Le montant brut total de l’Offre Globale est estimé à 47,3millions USD ou 40,1millions EUR avant déduction des commissions et autres frais de placement.

Celyad a, en outre, accordé aux chefs de file du syndicat de placement une option d’achat de 30 jours pour un nombre complémentaire maximal de 270.000 actions ordinaires pouvant prendre la forme d’ADS, selon les mêmes termes et conditions. La clôture de l’Offre Globale est attendue pour le 22 mai 2018, et est sujette aux conditions de marché et de clôture habituelles.

Les ADS de Celyad sont actuellement cotés sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole « CYAD » et les actions ordinaires de Celyad sont actuellement cotées sur Euronext Bruxelles et Paris sous le même symbole.

Well Fargo Securities, LLC et Bryan Garnier & Co. agissent en tant que co-chefs de file de l’offre globale proposée. Bank Degroof Petercam NV agit en tant que co-gérant pour le placement privé et LifeSci Capital LLC agit en tant que co-gestionnaire de l’offre globale. Kempen & Co NV agit en tant que conseiller de Celyad dans le cadre de cette offre.