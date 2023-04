Pour rappel, l’entreprise développe une thérapie unique au monde régénérant les tissus du cœur endommagés par un infarctus grâce à l’implantation de cellules souches. Le plus : Ces dernières sont prélevées par ne simple prise de sang, puis démultipliées dans un automate dédié. Elles sont ensuite injectées dans la zone à réparer. Résultat, aucun rejet possible puisque le patient devient son propre médicament.

4.4 millions d’euros et une année 2023 prometteuse

« Grace à cette levée de fonds, nous pouvons accélérer notre développement, explique Matthieu de Kalbermatten, Président de Cellprothera. D’ici la fin de l’année, nous devrions finaliser le recrutement de patients pour notre étude « Excellent » ».

Depuis une année, Cellprothera connaît un rythme de recrutement de patients sans précédent avec cinq fois plus de patients recrutés qu’auparavant et ce rythme se confirme en ce début d’année 2023 sur l’ensemble des centres partenaires en France et au Royaume-Uni. Au total, il reste moins de 10 patients à recruter.

En parallèle, l’entreprise Mulhousienne continue son effort d’optimisation du procédé de fabrication, pour qu’il réponde aux exigences des autorités réglementaires et qu’il soit prêt pour les prochaines phases de développement clinique et de commercialisation.

Enfin, fort des résultats obtenus dans un premier essai préclinique sur l’AVC l’entreprise se projette vers une première étude clinique chez l’homme. Après les tissus du cœur endommagés par un infarctus la solution Cellprothera révèle une fois encore son potentiel exceptionnel.

Une année 2022 historique

Avec une remobilisation réussie des centres en France et en Angleterre après la période Covid, Cellprothera a connu une accélération de ses recrutements de patients en 2022. Avec entre 1 à 3 patients recrutés par mois, le rythme de recrutement a augmenté (X4) par rapport aux années précédentes. De plus, 2 nouveaux centres ont rejoint les essais cliniques : l’hôpital de Dundee (UK), et le centre hospitalier de Mulhouse.

Coté développement médicale, la start-up a réalisé des essais précliniques prometteurs sur l’utilisation de sa solution dans le traitement de l’AVC en collaboration avec la South Florida University.

Enfin, Cellprothera a obtenu la certification européenne : la certification ISO 13485:2016, attestant la conformité des équipements de bioproduction développés aux réglementations du dispositif médical, ainsi que, le certificat de conformité aux bonnes pratiques de fabrication (GMP) qui confirme le statut d’établissement pharmaceutique de Cellprothera.