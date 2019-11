Ceetrus annonce avoir levé, le 19 novembre dernier, 300 millions d’euros via une émission obligataire verte, à échéance novembre 2026, assortie d’un coupon de 2,75 %.

« L’accueil très positif réservé à cette émission, sursouscrite près de quatre fois, traduit la confiance des investisseurs dans notre Vision » indique Marco Balducci, Directeur Financier de Ceetrus.

Le produit de ce green bond servira au financement et/ou au refinancement d’actifs répondant aux critères RSE inscrits dans le Framework relatif à cette émission.

Assya Guettaf, Leader Positive Impact indique « Nous sommes fiers que notre émission inaugurale soit une émission Green. Elle consolide notre ambitieuse stratégie RSE « Carbone – et Territoires + » et appuie nos efforts en faveur du climat et des citoyens ».

Avec cette opération inaugurale, Ceetrus poursuit sa stratégie de diversification de ses sources de financements et d’allongement de leur maturité. Pour mener à bien cet exercice, Ceetrus a été accompagnée par BNP Paribas & Natixis en tant que Global Coordinators & Green Structuring Advisors et CA-CIB, ING & la Société Générale en tant que Active Bookrunners.