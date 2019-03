Le portefeuille, principalement constitué de galeries commerciales ou lots de copropriété attenants à des hypermarchés Auchan, comprend notamment les galeries de Nancy Laxou, Châtellerault, Domérat, Mers-les-Bains et le retail park de Dieppe.

« Ceetrus mène depuis plusieurs années une politique adaptée et dynamique de ses actifs, en vue de financer le développement et le renforcement de ses sites conservés en propriété. Cette transaction s’inscrit donc parfaitement dans le cadre de cette stratégie » précise Benoît Lheureux, Leader Ceetrus en charge de la direction générale.

Avec cette opération, Carlyle continue à accroître sa présence en France et cette acquisition représente une nouvelle stratégie axée notamment sur l’acquisition et la gestion active de galeries commerciales de proximité centrée sur une offre de services et produits de commodité.

Ceetrus, qui se réjouit de démarrer ce nouveau partenariat avec Carlyle et Othrys, a été conseillée sur cette opération par ROTHSCHILD & Co (Edouard Corbière, Benoît Thébault et Jennifer Lemarié) et par l’étude Thibierge & Associés (Me Jacques-Laurent Renucci, Me Helene Maurin).

Carlyle a été conseillée par DLA Piper, Wargny Katz et Darrois Villey Maillot Brochier dans le cadre de cette transaction avec Othrys Asset Management. Cette dernière participant en tant que co-investisseur et responsable de la gestion des actifs. L’acquisition a été financée par apport de fonds propres et de dette, avec Société Générale qui est intervenue pour le financement conseillé par De Pardieu et Allez & Associés.