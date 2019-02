Diplômé d’un MBA de l’Université de Hartford (USA), Cédric Boisne a démarré sa vie professionnelle sur les marchés financiers. Alors opérateur Front Office, il a vécu entre Paris et Londres pendant 8 ans. Il est ensuite passé au conseil et à l’entrepreneuriat, en co-fondant Investance en 2001, et en développant pendant 17 ans ce cabinet en France, en Grande-Bretagne et en Asie. En tant que COO global, il a accompagné la croissance de ce groupe qui a atteint jusqu’à 280 consultants. Impliqué personnellement dans la réalisation des missions, Cédric est intervenu sur des programmes internationaux pour des acteurs majeurs de l’industrie bancaire, comme BNP Paribas, Société Générale, HSBC, Natixis, Crédit Agricole, Morgan Stanley, Standard Chartered… Sa philosophie ? Rester aussi proche des collaborateurs que des clients.

Passionné de challenges, tant au niveau professionnel qu’au niveau sportif, Cédric Boisne rejoint Julhiet Sterwen en janvier 2019, avec l’ambition de contribuer à la croissance du cabinet, pour qu’il devienne incontournable dans le monde de Banque d’Investissement, de la Banque Privée et de l’Asset Management. Ce qui l’a convaincu ? Le positionnement du cabinet, qui voit l’expertise à travers sa dimension humaine.