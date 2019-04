Cathay Capital Private Equity, Mérieux Equity Partners, Bpifrance et Auriga Partners annoncent aujourd’hui être entrés en négociations exclusives pour la cession de leur participation dans Amplitude Laser Group, un leader mondial de la fabrication de lasers ultrabrefs pour applications scientifiques, médicales et industrielles, au fonds d’investissement luxembourgeois L-GAM.

L’accord sera officiellement signé après consultation des représentants des collaborateurs d’Amplitude Laser Group et sous réserve de l’approbation de l’autorité allemande de la concurrence.

Amplitude Laser Group est aujourd’hui le seul spécialiste international à couvrir toutes les technologies lasers ultrabrefs et leurs applications. Amplitude Laser Group dispose en effet d’une expertise unique, mondiale, innovante et fiable, grâce à près de 350 collaborateurs sur 3 continents et une diversité de clients scientifiques, médicaux et industriels dans plus de 40 pays.

Depuis l’investissement majoritaire de Cathay Capital, Bpifrance, Mérieux Equity Partners et Auriga Partners aux côtés du management en 2012, Amplitude Laser Group est devenu un leader mondial fort d’une véritable présence internationale. Grâce au soutien de ses actionnaires, Amplitude Laser Group s’est développé avec succès à l’international, en ouvrant notamment des filiales au Japon, en Corée et plus récemment en Chine et aux Etats-Unis avec l’acquisition de Continuum Lasers en 2014.

Amplitude Laser Group a de plus profondément diversifié ses marchés cibles en développant de nouvelles applications pour les lasers ultrabrefs dans des secteurs en forte croissance tels que les semi-conducteurs, le micro-usinage avancé et en particulier dans la fabrication d’écran puisque la société a signé plusieurs partenariats importants avec de grands groupes industriels. Les compétences scientifiques et techniques incontestées du groupe lui ont permis de participer à plusieurs grands projets de recherche sur les lasers, dont Extreme Light Infrastructure en Europe, lancé par le prix Nobel de physique 2018 Gérard Mourou. Tous ces efforts ont contribué à la forte croissance d’Amplitude Laser Group, dont le chiffre d’affaires a plus que triplé sur la période pour atteindre plus de 70 millions d’euros en mars 2019.

Eric Mottay, PDG d’Amplitude Laser Group, déclare : « Grâce au soutien de nos partenaires et à l’implication de toute l’équipe, Amplitude est passé de spécialiste laser à leader mondial dans le domaine des lasers ultrabrefs et de ses applications. Nous nous sommes implantés aux États-Unis et en Corée du Sud, nous avons signé plusieurs partenariats avec de grands fabricants d’écrans et de semi-conducteurs et nos activités se sont rapidement développées en Chine, nous mettant ainsi dans les meilleures conditions pour l’avenir. Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’accueillir L-GAM à notre capital, pour entrer dans une nouvelle phase du développement de notre société ».

Fabien Wesse, Associé chez Cathay Capital, commente : « Au cours des 7 dernières années, nous avons accompagné Amplitude par un développement sur trois continents, en soutenant sa croissance organique par une forte diversification vers de nouveaux débouchés, ainsi qu’à travers une acquisition significative. Nous avons aidé l’équipe d’Amplitude à véritablement changer de dimension, et elle est désormais prête à aborder une nouvelle étape de sa croissance avec L-GAM comme nouvel actionnaire ».

Emmanuelle Gervais, Senior Investment Director chez Bpifrance, ajoute : « Nous sommes ravis d’avoir joué un rôle significatif dans le développement d’Amplitude. Nous sommes convaincus qu’en tant que nouvel actionnaire, L-GAM va aider la société à poursuivre sa croissance ».

Jean-François Billet, Associé Senior chez Mérieux Equity Partners, déclare : « Nous sommes heureux d’avoir contribué au succès d’Amplitude aux côtés du management ces dernières années. Nous pensons qu’avec L-GAM comme nouvel actionnaire, Amplitude a toutes les clés en main pour poursuivre son développement avec succès ».

Yves Alexandre et Jérôme Bertrand, Associés chez L-GAM, concluent : « Nous sommes très heureux d’accompagner Amplitude dans cette nouvelle étape de son développement. Nous avons été particulièrement impressionnés par le positionnement de la société comme pionnier technologique français sur un marché en forte croissance, porté par la pénétration des lasers ultrabrefs dans de nouvelles applications, et par la vision et le dynamisme de l’équipe. Nous nous engageons à contribuer au développement international d’Amplitude et à la consolidation de son statut de leader et d’acteur innovant sur le marché des lasers ultrabrefs ».

Cette transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles et aux consultations des représentants des collaborateurs. Elle devrait être finalisée à l’été 2019.