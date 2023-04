Cassina coordonnera les activités et le plan de développement de Zanotta, l’un des principaux acteurs du design dans le monde.

Zanotta rejoindra ainsi les autres marques prestigieuses du groupe Haworth Lifestyle Design : Cassina, Cappellini, Ceccotti, Karakter, Poltrona Frau, Luxury Living, JANUS Et Cie, Luminaire et Interni.

Fondée en 1954 à Nova Milanese, Zanotta est reconnue comme l’un des acteurs majeurs de l’histoire du design italien. Depuis les années 60, guidée par l’intuition et l’extraordinaire capacité entrepreneuriale de son fondateur Aurelio Zanotta, elle a conquis la scène du design avec ses produits emblématiques définis par l’innovation et la recherche technologique, ainsi que par l’évolution continue de la qualité des matériaux et des processus de production.

Avec un chiffre d’affaires d’environ 25 millions d’euros, l’entreprise opère sur les marchés résidentiel et contract. Elle est présente dans plus de 700 magasins spécialisés dans 50 pays à travers le monde.

Zanotta est aujourd’hui l’une des marques de design les plus représentées, les plus reconnaissables et les plus emblématiques, notamment grâce à ses 330 produits exposés dans 56 musées à travers le monde et aux 4 Compasso d’Oro ADI qu’elle a reçus au cours de sa carrière.

Au cours de son histoire exceptionnelle, Zanotta a collaboré avec certains des plus grands architectes et designers italiens tels que : Gae Aulenti, Achille et Pier Giacomo Castiglioni, Alessandro Mendini, Carlo Mollino, Bruno Munari et Ettore Sottsass. Une collection de produits légendaires qui représentent le mieux la vie de tous les jours comme, par exemple, la chaise-longue Maggiolina, le portemanteau Sciangai, le fauteuil Sacco, la chaise Tonietta, le tabouret Mezzadro, la table Leonardo, l’assise outdoor Allunaggio et la table Quaderna, en production depuis des décennies et encore aujourd’hui une référence pour les clients passionnés et les amateurs de design.

Giuliano Mosconi, PDG du groupe Tecno/Zanotta : "Après ces années de travail intense, qui ont ramené Zanotta sous les feux de la rampe, je suis heureux que cette merveilleuse entreprise puisse poursuivre son chemin aux côtés d’un acteur important comme Cassina, qui l’aidera à tirer le meilleur parti de son potentiel."

Luca Fuso, PDG de Cassina : "Nous sommes extrêmement heureux d’accueillir Zanotta, une entreprise qui a écrit certains des chapitres les plus importants du design et avec laquelle nous partageons les valeurs fondatrices de ce secteur, de la qualité de la production au soutien de la culture.

Nous garantissons une grande autonomie opérationnelle à cette formidable marque, afin qu’elle puisse poursuivre son parcours créatif à travers la recherche de nouveaux talents et l’enrichissement de son exceptionnel portefeuille de produits.

Nous prendrons soin de Zanotta et nous nous efforcerons de susciter la plus grande attention pour qu’elle se développe dans le monde entier."

Dario Rinero, PDG de Haworth Lifestyle Design : "Avec l’arrivée de Zanotta, nous avons ajouté une nouvelle étoile brillante à notre ciel lumineux, confirmant la vocation du groupe HLD d’identifier, d’attirer et de développer les meilleures organisations de la scène mondiale du design. Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux collègues qui, grâce à leur engagement, font évoluer chaque jour cette merveilleuse marque depuis 70 ans, et je me souviens avec une respectueuse admiration d’Aurelio Zanotta, père fondateur de l’entreprise, visionnaire et maître de la grande histoire du design italien".

L’acheteur a été assisté par EY pour la due diligence financière/comptable, par Studio Legale Tributario pour les audits fiscaux et par ADVANT Nctm pour les conseils juridiques sur l’ensemble de la transaction, tandis qu’Ethica Group a agi en tant que conseiller financier du vendeur, qui a été conseillé par Fieldfisher Italia pour les conseils juridiques.

Cassina, fondée à Meda en 1927, a lancé le design industriel en Italie dans les années 1950 en adoptant une approche totalement nouvelle qui a vu le passage de l’artisanat à la production en série. Cassina a toujours été pionnière grâce à son engagement dans la recherche et l’innovation, en combinant les compétences technologiques avec l’artisanat traditionnel et en impliquant d’importants architectes et designers, pour imaginer de nouvelles formes et les transformer en projets. Aujourd’hui, "The Cassina Perspective" exprime les valeurs de l’entreprise à travers une collection éclectique où les produits innovants et les icônes modernes s’unissent pour créer des environnements accueillants, dialoguant selon un code de conception unique basé sur l’excellence.

Haworth Lifestyle Design (anciennement Poltrona Frau Group) opère depuis le début des années 2000 et a réuni certaines des marques les plus prestigieuses du monde du mobilier haut de gamme : Poltrona Frau, Cappellini, Cassina, Ceccotti, JANUS et Cie, Karakter, Luxury Living, Luminaire et Interni. Avec un chiffre d’affaires de 850 millions d’euros et 2 200 employés, c’est aujourd’hui l’une des plus grandes entreprises au monde opérant dans ce secteur. Le groupe fait partie de Haworth Inc, l’un des plus importants opérateurs mondiaux dans le domaine du mobilier commercial basé aux États-Unis, avec un chiffre d’affaires d’environ 2,5 milliards de dollars et 7 500 employés à travers le monde.