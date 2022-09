Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a profité d’une fenêtre d’ouverture de marché favorable après la réunion de la BCE et portée par le succès des crédits comparables italiens. Cette transaction marque le retour de CDP sur le marché primaire, sa dernière émission ayant eu lieu en juin 2021 avec un Social Bond, et représente sa huitième émission au format ESG, avec un total de 5,5 milliards d’euros obligataires émis depuis 2017.

Cette émission servira à financer des projets et prêts durables et sociaux selon les modalités d’éligibilité définis dans le Green, Social and Sustainability Bond Framework de CDP.

Pour la première fois, le client a inclus des projets durables associés aux énergies renouvelables et à l’efficience énergétique dans l’émission d’une obligation ESG.

ISS-ESG est le fournisseur de Second Party Opinion qui garantit le cadre de cette transaction et son alignement avec les ICMA’s Green Bond Principles, les Social Bond Principles et les Sustainability Bond Guidelines.

Société Générale Corporate & Investment Banking est intervenu en tant que teneur de livre associé pour cette transaction.