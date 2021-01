NewAlpha Asset Management publie la quatrième édition de sa cartographie annuelle des FinTech entrepreneuriales françaises.

Depuis le lancement en 2015 du premier fonds de Venture Capital français dédié aux FinTech européennes, l’équipe d’investisseurs experts Fin & Tech de NewAlpha est en relation directe quotidienne avec les entrepreneurs et les acteurs institutionnels de l’industrie financière.

Avec plusieurs centaines d’entreprises analysées, cette cartographie mise à jour à fin décembre 2020 offre une image représentative du secteur FinTech français.

« La transformation digitale de l’ensemble des acteurs économiques a atteint un rythme sans précédent au cours de cette année 2020 si particulière. Dans ce contexte, le rôle pivot de l’industrie financière s’est avéré fondamental et les startups ont su résister grâce à leurs atouts structurels. Les startups FinTech françaises ont ainsi vu leur positionnement stratégique, leur dynamisme et leur attractivité internationale significativement renforcés en 2020. De nombreux développements laissent entrevoir les premières licornes françaises qui rejoindront les 24 licornes FinTech européennes déjà identifiées, et dont le nombre a sextuplé depuis 2016. La scène Fin&Tech française offre plus que jamais de belles perspectives » indique Lior Derhy, Managing Partner chez NewAlpha AM.

Méthodologie

Les 387 sociétés qui constituent cette cartographie sont des FinTech françaises, entrepreneuriales, établies et substantiellement actives à fin 2020. Ces FinTech transforment les métiers de la Banque, de l’Assurance et de l’Asset Management en proposant de nouveaux produits financiers ou des solutions digitales qui permettent aux acteurs de l’industrie financière d’optimiser leurs processus métiers.

Elles sont regroupées par secteur d’activité et par ancienneté afin de mesurer leur dynamique entrepreneuriale au cours des dernières années. Une analyse des levées de fonds par secteur participe également à l’anticipation des évolutions de l’industrie financière.