Carmignac bénéficie de près de 20 ans d’expérience dans les stratégies actions « long-short ». Cet espace est devenu une pierre angulaire de nos investissements, notamment avec Carmignac Portfolio Long Short European Equities, un fonds qui se situe dans le premier quartile de sa catégorie Morningstar sur des périodes de 1, 3 et 5 ans et qui intègre également des critères environnementaux et sociaux dans son processus d’investissement (également appelé Article 8 du règlement SFDR).

Jean-François Louvrier apporte une grande expérience de la gestion active de fonds d’actions internationales. Il rejoint Carmignac en provenance de Pictet AM, où il était gérant d’un portefeuille actions « long-short » depuis 2015. Auparavant, Jean-François Louvrier a travaillé chez Ivaldi Capital, Brevan Howard AM et Stark Investments après avoir débuté chez PWC puis McKinsey & Company. Jean-François est diplômé d’un master en administration des affaires de l’Université de Chicago. Il a également obtenu un master en gestion des risques financiers à l’université Saint-Louis de Bruxelles, ainsi qu’un master en sciences économiques et de gestion à l’université de Louvain. Jean-François est basé à Londres et sous la responsabilité de David Older, responsable de l’équipe actions.

Jean-François Louvrier dirigera un fonds Article 8 d’actions internationales « market neutral » qui intégrera des critères environnementaux et sociaux dans son processus d’investissement. Conformément à la prudence et à la gestion du risque de Carmignac, ce fonds sera d’abord placé dans le "LAB". Lancé par Maxime Carmignac en 2014, le LAB a été créé pour favoriser l’effort de diversification de la gamme de fonds en nourrissant de nouvelles stratégies avant de les mettre à la disposition des clients.

David Older, responsable de l’équipe actions chez Carmignac, a déclaré : "Nous sommes très heureux que Jean-François nous rejoigne. Son expérience réussie dans la mise en œuvre de stratégies actions « long-short » et sa connaissance de certains secteurs cycliques constituent un complément important à notre offre de gestion alternative, qui a gagné en popularité auprès de nos clients au fil des années."