Nouveau responsable adjoint de l’équipe cross asset

Christophe Moulin a rejoint Carmignac en tant que responsable adjoint de l’équipe cross asset, sous la responsabilité de Frédéric Leroux. Christophe, basé à Paris et arrivé chez Carmignac fin 2022, a également rejoint le Comité Stratégique d’Investissement.

Dans le cadre de ses fonctions, Christophe contribue au développement de la stratégie globale d’investissements de la société. Il aide également les gérants à optimiser la mise en œuvre de leur stratégie au sein de leur processus d’investissement en combinant une évaluation macroéconomique et de positionnement du marché, ainsi qu’en s’appuyant sur une analyse technique du marché.

Christophe possède près de 30 années d’expérience dans le secteur de l’investissement ayant travaillé parmi les domaines multi-actifs, obligataires, quantitatifs et de performance absolue. Il a rejoint Carmignac après avoir travaillé chez BNP Paribas AM où il était dernièrement responsable mondial de la gestion multi-actifs.

Deux analystes seniors promus co-gérants au sein de l’équipe obligataire

Carmignac est également ravi de confirmer deux promotions internes au sein de son équipe obligataire.

Julien Chéron a été nommé co-gérant de la stratégie Carmignac Global Bond aux côtés d’Abdelak Adjriou.

Julien, analyste chez Carmignac depuis 13 ans, travaille en étroite collaboration avec Abdelak depuis qu’il a rejoint Carmignac en 2021. Sa nomination en tant que co-gérant reflète le succès de cette collaboration et la solide performance relative de la stratégie au cours de cette période [1].

De plus, Aymeric Guedy, qui travaille chez Carmignac depuis dix ans, a été promu co-gérant de la stratégie Carmignac Sécurité. Mise en place il y a plus de 30 ans, cette stratégie a démontré sa solide performance [2].

Aymeric, analyste spécialiste des obligations en euros, assiste la gérante Marie-Anne Allier sur la stratégie depuis 2018. Durant cette période, il a fortement contribué à l’allocation et à la performance de la stratégie. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions de co-gérant, il jouera un rôle plus actif dans la détermination et la mise en œuvre du positionnement du portefeuille.

Les stratégies et la philosophie d’investissement des fonds précités restent inchangées.

BIOGRAPHIES

Christophe Moulin est responsable adjoint de l’équipe cross-asset et membre du Comité Stratégique d’Investissement. Avant de rejoindre Carmignac fin 2022, Christophe a travaillé chez BNP Paribas Asset Management pendant 14 ans. Il y a occupé plusieurs postes et était dernièrement responsable mondial de la gestion multi-actifs. Avant de rejoindre BNP AM, Christophe a travaillé à la Société Générale en tant que responsable d’une table de négociation global macro. Il a commencé sa carrière en 1994 en tant qu’analyste quantitatif obligataire et est diplômé de l’Institut de Science Financière et d’Assurances de Lyon.

Aymeric Guedy est gérant et analyste spécialisé dans les taux Euro, au sein de l’équipe obligataire. Il a rejoint Carmignac en 2013. Il a débuté sa carrière en 2011 comme spécialiste produit sur le non-coté et les investissements alternatifs à la Bank of Singapore. De 2013 à 2018, il était spécialiste produit chez Carmignac, pour la gestion obligataire, avant d’être promu analyste en 2018. Aymeric est diplômé de l’école de commerce EDHEC, en France.

Julien Chéron est gérant et analyste quantitatif au sein de l’équipe obligataire. Il a rejoint Carmignac en 2009. Entre 2002 et 2006, il a travaillé chez CDS Ixis, d’abord au sein du département Capital Markets où il était en charge de la gestion du risque, spécialisé dans les dérivés actions, puis au sein du département Corporate & Investment Banking en tant qu’analyste quantitatif spécialisé dans les dérivés actions et les dérivés crédit. En 2006, il rejoint Anakena Finance en qualité de responsable de la gestion du risque. Julien est titulaire d’un Master en mathématiques appliquées et d’un Master en statistiques financières et en modélisation des variables aléatoires de l’Université UPMC, à Paris.