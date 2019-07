L’équipe Taux s’est renforcée en nommant Eliezer Ben Zimra et Guillaume Rigeade en qualité de cogérants du fonds Carmignac Portfolio Capital Plus. Après avoir passé plus de six ans chez Edmond de Rothschild AM où ils ont porté l’encours d’un Fonds de 117 millions d’euros [1] à plus de 3 milliards d’euros, Eliezer et Guillaume apporteront à l’équipe leur vaste expertise en matière d’allocation d’actifs obligataires.

« Leur gestion « non-benchmarkée » visait à générer des performances solides et durables à moyen et long terme, tout en maintenant un niveau de volatilité inférieur à celui du marché. Leur approche axée sur le long terme et la gestion des risques s’aligne par conséquent sur la philosophie patrimoniale de Carmignac.

Le recrutement de ces deux nouveaux gérants expérimentés répond entièrement à l’engagement que nous avons pris de renforcer les ressources de notre équipe afin de soutenir un pôle obligataire plus important dans un environnement d’investissement de plus en plus complexe. En 2007, j’ai commencé à constituer une équipe avec des connaissances extrêmement diversifiées afin de mettre en œuvre une approche de gestion « sans contrainte » permettant d’exploiter les opportunités dans toutes les conditions de marché. Fidèles à l’ADN de Carmignac, les 14 membres de l’équipe Taux appliquent cette philosophie d’investissement dite « unconstrained », caractérisée par une approche « non-benchmarkée », active, flexible et opportuniste.

Le succès de notre gestion se traduit dans la confiance que vous nous accordez, reflétée par les 25 milliards d’euros investis en titres obligataires à travers nos diverses stratégies [2] dans cet environnement de taux complexe.

En effet, nous n’avons jamais été confrontés dans l’histoire récente de l’économie à une période aussi prolongée de taux bas dans la plupart des économies développées. Les perspectives de croissance faible, combinées à un potentiel de hausse limité du risque d’inflation, ont conduit les banques centrales à adopter des politiques monétaires accommodantes. De plus, les investisseurs sont confrontés à une réduction de la liquidité sur les marchés obligataires découlant de la consolidation sectorielle, du durcissement réglementaire et du renforcement des exigences de fonds propres.

L’accès à un univers d’investissement international, sans aucune contrainte sectorielle ou géographique, et notre gestion active de la sensibilité aux taux d’intérêt nous permettent de nous adapter à des environnements de taux bas et de tirer parti des sources de valeur sur l’ensemble des marchés obligataires mondiaux. En tant que gérants actifs, nous pouvons également tirer avantage des périodes marquées par une liquidité limitée des marchés à mesure que des opportunités d’achat de titres à des prix temporairement faibles émergent, tout en gérant de manière flexible notre allocation aux liquidités et aux produits de taux à plus court terme et plus liquides. Ainsi, le contexte actuel ne devrait pas entraver notre capacité à générer des performances ajustées du risque attrayantes.

Je suis convaincue que Carmignac peut espérer améliorer ses performances et renforcer ses compétences en matière de gestion des risques. » commente Rose Ouahba, Responsable de l’équipe Taux, Membre du Comité d’Investissement Stratégique de Carmignac.

Portraits de Eliezer Ben Zimra & Guillaume Rigeade

Eliezer Ben Zimra a rejoint le Groupe Edmond de Rothschild en 2011 en tant que gérant/analyste spécialisé sur les dettes souveraines des pays développés. Il a débuté sa carrière chez OneSeven Capital Management, en tant que trader de dérivés de taux (2008). En 2010, il rejoint Capstone Investment Advisors en qualité d’assistant gérant de portefeuille obligataire, après quoi il rejoint la division Recherche et Stratégie d’Amundi. Eliezer est titulaire d’une maîtrise en statistique, économie et finance de l’ENSAE et d’une maîtrise en mathématiques appliquées de l’Université Harvard.

Guillaume Rigeade est un spécialiste de l’obligataire, domaine dans lequel il dispose de plus de 20 ans d’expérience. Il a débuté sa carrière chez Sinopia AM en 1999 en tant qu’assistant gérant de portefeuille, puis a été nommé gérant de portefeuille obligataire de 2000 à 2004, date à laquelle il est devenu directeur adjoint de la gestion Fixed Income. De 2007 à 2009, il rejoint Société Générale AM en tant que Senior International Fixed Income and Foreign Exchange Portfolio Manager. A partir de 2009, Guillaume rejoint Edmond de Rothschild Asset Management en tant que Global Macro Fund Manager jusqu’en 2012, puis est nommé Fixed Income Fund Manager en 2013. Guillaume est actuaire agréé de l’Institut de statistique de l’Université de Paris.