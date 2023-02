Carmignac a développé ses capacités sur sa gamme de produits alternatifs au cours des dernières années. L’arrivée d’un duo spécialisé en merger arbitrage répond à la demande croissante des clients qui souhaitent diversifier leur investissement des classes d’actifs traditionnelles, au profit de celles offrant une faible volatilité, des sources de rendement non corrélées et des capacités de gestion du risque expérimentées.

Avant de rejoindre Carmignac, Mme Fabienne Cretin-Fumeron et M. Stéphane Dieudonné travaillaient pour Candriam, développant avec succès sa stratégie merger arbitrage. Ils ont 18 ans d’expérience de gestion commune de cette stratégie, acquise d’abord chez ADI en 2004, puis chez OFI Investment Asset Management en 2009 et enfin chez Candriam en 2018. Carmignac a l’intention de lancer, au premier semestre 2023, deux fonds merger arbitrage gérés par le duo offrant des volatilités différentes et ciblant les investisseurs professionnels.

Carmignac possède une grande expérience de la gestion alternative, notamment avec son fonds Carmignac Portfolio Long Short European Equities. Toujours avec la volonté d’améliorer son expertise, Carmignac a annoncé la nomination de Jean-François Louvrier en qualité de gérant. Il travaille à la création d’un fonds d’actions internationales article 8 qui intégrera des critères environnementaux et sociaux dans le processus d’investissement. Carmignac a pour objectif de lancer ce fonds à l’été 2023.

Maxime Carmignac, Directeur général de Carmignac UK, responsable du développement stratégique des produits chez Carmignac, déclare : « Nous avons de grandes ambitions à long terme pour notre gamme alternative et dans ce contexte, nous sommes ravis d’accueillir Fabienne et Stéphane au sein de notre équipe. Leur longue expérience et leurs réussites dans la gestion d’une stratégie merger arbitrage contribueront à élargir notre franchise de gestion alternative, et permettront à nos clients d’accéder à des produits attractifs et non corrélés. »

*****

Fabienne Cretin-Fumeron est gérante chez Carmignac depuis 2023. Elle était auparavant, et depuis 2018, responsable de la stratégie merger arbitrage chez Candriam. En 1997, elle a rejoint Deloitte & Touche en qualité de commissaire aux comptes. En 2001, elle a rejoint ADI en qualité de gérante de la stratégie merger arbitrage. Elle a été nommée co-responsable de l’équipe risk arbitrage en 2003, puis est devenue responsable de l’équipe en 2008. ADI a fusionné avec OFI en 2009, et elle a continué à gérer une stratégie merger arbitrage et est devenue responsable de la gestion absolute return. Fabienne possède un master en Stratégie et Ingénierie des Affaires Internationales de l’ESSEC.

Stéphane Dieudonné est gérant chez Carmignac depuis 2023. Il était auparavant, et depuis 2018, gérant de fonds senior pour la stratégie merger arbitrage chez Candriam. Il a commencé sa carrière en 1997 chez Oddo & Cie en tant qu’analyste junior au sein du département Corporate Finance. En 1999, il a rejoint Deloitte & Touche en qualité d’analyste senior au sein du département M&A. En 2001, il a rejoint Kepler Equities en qualité d’analyste financier. Il a ensuite intégré ADI, en 2004, en qualité d’analyste actions européennes et crédit, avant d’être promu co-responsable de la stratégie d’arbitrage du risque en 2005. ADI a fusionné avec OFI en 2009. Stéphane est diplômé de HEC en Finance et de Supélec avec une spécialisation en radiocommunications.