Fidèles à la philosophie d’investissement de Carmignac, les 3 fonds reposent sur une approche flexible, non benchmarkée et intègrent des analyses et scores ESG dans leur processus d’investissement. Ils se démarquent particulièrement en visant un objectif de faible émission de carbone et en incluant une thématique d’impact positif.

Sandra Crowl, Stewardship manager, déclare : « Cette certification reflète notre engagement en matière d’investissement responsable. Pour la première fois depuis la création de ce label, un fonds mixte marchés émergents a été labellisé [1]. »

« Depuis toujours, Carmignac applique une éthique rigoureuse à l’égard de sa politique d’investissement, qui a été récemment formalisée en excluant notamment les producteurs de tabac et de charbon. Nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts pour offrir des investissements durables à long terme à nos investisseurs grâce à notre approche associant l’intégration des critères ESG et une politique d’exercice actif des droits de vote, ainsi qu’à travers nos fonds ISR spécifiques basés sur des processus d’investissement solides et transparents. Depuis 2012, nous nous sommes publiquement engagés à adopter et appliquer les principes pour l’investissement responsable lancés par les Nations Unies (UNPRI). » indique la société de gestion. »