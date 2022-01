Martial Godet rejoint Carmignac après avoir passé l’essentiel de sa carrière chez BNP Paribas. Il occupait dernièrement le poste de Head of Advisory, Execution and Sustainable Investment au sein de la division Wealth Management de la banque. Il a auparavant occupé différents postes au sein de la division Banque de Financement et d’Investissement, notamment en tant que responsable de la stratégie actions et dérivés pour l’Europe et les marchés émergents. Martial Godet a également passé 12 ans chez BNP Paribas Asset Management en tant que gérant obligataire senior, puis en tant que responsable des investissements sur les marchés émergents. Il est diplômé de HEC.

Eric Helderlé, co-fondateur de Carmignac et Managing Director de Carmignac Gestion Luxembourg, déclare : « La distribution de produits financiers est en profonde transformation. Grâce à sa grande expérience des services et des marchés financiers, ainsi qu’à son parcours remarquable dans les différents postes qu’il a occupés, Martial est appelé à devenir un fort contributeur à notre développement. Il coordonnera la force de vente de Carmignac afin de mettre en œuvre des stratégies de distribution ciblées, adaptées à nos différents canaux et aux besoins de nos clients. Avec Nathalie Lahmi, notre Chief Experience Officer, Martial renforcera notre organisation visant à améliorer sans cesse l’excellence du service client de Carmignac. Je suis ravi de l’accueillir et me réjouis, par avance, de débuter notre collaboration.”