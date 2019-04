Carmignac annonce la nomination de Marie-Anne Allier en tant que co-gérante des fonds obligataires européens Carmignac Sécurité et Carmignac Portfolio Sécurité. Carmignac Sécurité, qui est un pilier de l’offre obligataire de Carmignac depuis sa création en 1989 est également aujourd’hui l’un des plus importants en termes d’encours sous gestion (11, 86 milliards d’euros au 29/03/2019).

Forte d’une solide expérience dans la gestion de fonds obligataires européens, Marie-Anne vient renforcer, avec son style de gestion active, l’équipe obligataire déjà robuste de Carmignac. Avant de rejoindre Carmignac, Marie-Anne était responsable de la gestion taux européens chez Amundi depuis 2010. En trente ans de carrière, Marie-Anne a également occupé des postes seniors dans la gestion de taux chez SG Asset Management et GTI Finance. Elle a débuté sa carrière chez Sogeposte en tant que gérante taux.

« Nous sommes ravis d’accueillir une gérante aussi talentueuse que Marie-Anne, dont la maîtrise sans égal de la gestion obligataire européenne constitue une réelle valeur ajoutée afin de répondre aux exigences d’un marché obligataire de plus en plus complexe. Son sens aiguisé de l’allocation d’actifs obligataires et sa vaste connaissance des obligations d’État et du Crédit seront des atouts majeurs pour la gestion de Carmignac Sécurité aux côtés de Keith Ney », déclare Rose Ouahba, responsable de l’équipe obligataire chez Carmignac.

Marie-Anne prendra ses fonctions chez Carmignac le 29 avril et reportera à Rose Ouahba, responsable de l’équipe obligataire chez Carmignac. Elle sera basée à Paris et travaillera avec Keith Ney, gérant de Carmignac Sécurité depuis 2013 et co-gérant de Carmignac Portfolio Patrimoine Europe avec Mark Denham, responsable des actions européennes.

La stratégie d’investissement du Fonds reste inchangée.