Cette stratégie investit principalement dans les sociétés de la Nouvelle Économie chinoise présentes sur les thématiques de la disruption, l’innovation, les tendances de la transition économique et des réformes de long terme.

Carmignac lance un fonds à destination des investisseurs européens visant à répliquer sa stratégie actions China New Economy, à ce jour uniquement disponible en France. Cette stratégie a enregistré une performance solide de +93 % en 2020, à comparer à +19% pour son indicateur de référence (MSCI Daily TR Net China USD, converti en EUR) et à +27% pour la catégorie Morningstar Greater China Equity Category. Cette performance a permis à la stratégie de se classer en première position de sa catégorie [1].

Le fonds, doté d’une approche socialement responsable, est géré par Haiyan Li-Labbé, une gérante chevronnée, spécialiste des marchés actions chinois, et déjà co-gérante du fonds actions émergentes, Carmignac Emergents. Haiyan Li-Labbé possède une grande expérience de l’investissement en Chine et participe activement à la sélection de titres chinois dans tous les portefeuilles actions des fonds Carmignac. Sa connaissance approfondie de ce marché et les liens étroits qu’elle y entretient lui permettent de comprendre les dynamiques locales et d’identifier les entreprises présentant les perspectives de croissance à long terme les plus attrayantes et les plus durables au sein de la Nouvelle Économie chinoise.

La référence à la « Nouvelle Économie » chinoise reflète la volonté de la gérante d’investir sur des thèmes et des secteurs de croissance durable de l’économie chinoise. Il s’agit notamment des secteurs liés à la consommation « durable », la santé, l’éducation, les énergies bas carbone, l’innovation technologique, tels que le e-commerce et Internet qui bénéficient de l’augmentation du pouvoir d’achat et de l’amélioration du niveau de vie des ménages chinois.

Le fonds vise également à réduire son impact sur l’environnement en diminuant son empreinte carbone de 5% par an et entre dans la classification de l’Article 8 du règlement européen SFDR.

« Carmignac a acquis une expertise approfondie des marchés émergents et chinois depuis sa création en 1989 », explique Haiyan Li-Labbé. « Depuis, nous nous attachons à sélectionner des actions chinoises présentant des opportunités de croissance attractives à long terme. Le marché d’actions chinois a évolué de manière spectaculaire depuis que le tissu économique local est passé d’une activité principalement axée sur l’exportation à une activité axée sur l’innovation. Le fonds Carmignac China New Economy identifie et investit sélectivement sur les entreprises à fort potentiel en mettant l’accent sur le développement durable. Notre philosophie d’investissement vise à permettre à nos clients de bénéficier de la croissance économique et des tendances structurelles à long terme du pays. »

A ce jour, le fonds Carmignac Portfolio China New Economy est enregistré en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni.