Carmignac annonce le lancement de START (System for Tracking and Analysis of a Responsible Trajectory). Ce système propriétaire de recherche combine la vision des gérants et analystes et des données externes afin d’intégrer systématiquement l’analyse des critères ESG (Environnement, Social et de Gouvernance) dans son processus d’investissement, et ce, pour tous les fonds Carmignac.

START a été développé au cours des douze derniers mois par l’équipe Investissement Responsable, dirigée par Sandra Crowl, Stewardship Manager, afin de formaliser la démarche la plus pertinente possible en matière d’investissement responsable.

Maxime Carmignac, Managing Director, sponsor de l’équipe Investissement Responsable, déclare : « Notre indépendance nous affranchit des obligations de résultats à court terme. En matière d’ESG, nous évaluons les situations actuelles des entreprises et prenons également en compte leur trajectoire future. START nous permet de mener ces évaluations avec discipline et a vocation à devenir une pierre angulaire de notre processus d’investissement. Nous sommes convaincus que notre approche globale en matière d’ESG nous aide à remplir notre mandat premier : créer de la valeur pour nos clients sur le long terme. »

S’appuyant sur différentes sources de données externes ainsi que sur la vision des équipes d’investissement de Carmignac, START fournit une analyse formelle, structurée et prospective de chaque entreprise, de sa responsabilité et de sa raison d’être. Il fournit à la fois une note ESG s’appuyant sur toutes des informations pertinentes – principaux indicateurs ESG, polémiques et impacts – et une note reflétant l’évaluation des équipes d’investissement, basée sur les analyses approfondies menées sur les sociétés et les industries. START aide les équipes d’investissement à appréhender les risques ESG potentiels tout en évaluant les impacts positifs des entreprises sur la société et l’environnement.

Maxime Carmignac conclut : « En tant que gérants actifs, nous nous devons d’engager le dialogue avec les entreprises et d’utiliser nos droits d’actionnaires pour les inciter à améliorer leur gestion des risques environnementaux, la gestion de leur capital humain, ainsi que leur gouvernance. Nous souhaitons donner à l’avenir la possibilité à nos clients d’accéder à notre système de recherche propriétaire. En rendant notre processus transparent et accessible, nous souhaitons créer une dynamique centrée sur l’impact et faire émerger une approche collaborative dans le secteur de la gestion d’actifs. »