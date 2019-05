Afin de mieux répondre aux besoins du marché britannique, Carmignac, l’un des principaux acteurs européens de la gestion d’actifs, élargit l’accès à ses stratégies en lançant six fonds domiciliés au Royaume-Uni.

Cet événement important pour l’offre de Carmignac UK marque une étape naturelle de la stratégie de croissance de la société en Europe.

Les fonds concernés étaient jusque-là distribués sous forme de SICAV domiciliées au Luxembourg, à l’exception de FP Carmignac European Leaders. Ils seront dorénavant constitués en compartiments de sociétés d’investissement à capital variable de droit anglais (OEIC – Open Ended Investment Companies) et proposés ainsi aux investisseurs britanniques :

FP Carmignac European Leaders (Europe hors actions du Royaume-Uni)

FP Carmignac Unconstrained Global Bond (obligations internationales)

FP Carmignac Patrimoine (compartiment multi-actifs axé sur les marchés mondiaux)

FP Carmignac Emerging Discovery (actions émergentes de petites et moyennes capitalisations)

FP Carmignac Emerging Markets (actions émergentes de grandes capitalisations)

FP Carmignac Emerging Patrimoine (compartiment multi-actifs axé sur les marchés émergents)

Le lancement de ces compartiments au Royaume-Uni, en partenariat avec FundRock Partners Limited en qualité d’administrateur de société agréé, souligne l’engagement de Carmignac sur ce marché financier stratégique. Maxime Carmignac, Directeur Général Carmignac UK, dirige le bureau de Londres qui compte plus de 40 employés parmi lesquels des gérants de fonds et des analystes seniors rattachés à David Older, responsable de l’équipe actions.

Maxime Carmignac, Directeur Général Carmignac UK explique : « Nous proposons une gamme de solutions d’investissement à nos clients britanniques depuis sept ans, et avons acquis au fil de ces années une connaissance approfondie de ce marché et des préférences des clients. Au vu de l’évolution du paysage de la distribution, nous estimons que le moment est opportun pour étoffer notre offre et rendre nos fonds plus accessibles aux investisseurs britanniques. »

FP Carmignac European Leaders sera géré par Mark Denham, responsable de la gestion actions européennes et gérant expérimenté qui a rejoint Carmignac en 2016. Ce fonds est une version Europe hors Royaume-Uni de notre stratégie paneuropéenne existante, Carmignac Portfolio Grande Europe, afin de servir au mieux le marché britannique dans lequel les actions britanniques et européennes font souvent l’objet d’allocations distinctes.