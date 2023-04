Jacques Hirsch prendra ses fonctions le 3 juillet 2023 et sera basé à Londres. Il assumera les responsabilités exercées jusqu’à présent par Keith Ney, qui a quitté Carmignac pour des motifs personnels. Jacques sera chargé de la gestion de la partie obligataire, de l’analyse macroéconomique, de la gestion des risques et de la construction de portefeuille de Carmignac Portfolio Patrimoine Europe. Il intégrera également le Comité d’Investissement Stratégique de Carmignac, dont la mission est de se forger de solides convictions de marchés et de proposer des analyses macroéconomiques à l’ensemble de l’équipe de gestion de la société.

Jacques Hirsch rejoint Carmignac après avoir travaillé chez Ruffer depuis 2011, notamment en tant que cogérant d’un fonds flexible multi-actifs de plusieurs milliards d’euros d’actifs sous gestion, actuellement noté 5 étoiles par Morningstar, dans le premier quartile sur 1, 3 et 5 ans et dans le premier décile en 2022 [1]. Il a passé la majeure partie de sa carrière dans le secteur de la gestion d’actifs et a travaillé pour Goldman Sachs et GLG Partners. Il est diplômé de l’Ecole Centrale Paris et titulaire d’un Master en mathématiques de l’Université d’Oxford.

Dans la période intérimaire précédant l’arrivée de Jacques, la gestion de la partie obligataire de Carmignac Portfolio Patrimoine Europe est confiée à Marie-Anne Allier, gérante obligataire expérimentée et cogérante du fonds phare Carmignac Sécurité depuis 2019. La partie actions de Carmignac Portfolio Patrimoine Europe continuera d’être gérée par Mark Denham.

Carmignac Patrimoine continuera d’être cogéré par Rose Ouahba, responsable de l’équipe obligataire, et David Older, responsable de l’équipe actions. Le Comité d’Investissement Stratégique, qui comprend Rose et David, continue de fournir des contributions à des fins de construction de portefeuille et de gestion des risques. Cela constitue un soutien précieux conçu pour intégrer une vision et une approche holistique à 360 degrés à la fois du portefeuille et de la gestion des risques.

Édouard Carmignac, président et directeur des investissements de Carmignac, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Jacques Hirsch au sein de Carmignac. C’est un gérant expérimenté qui a démontré sa capacité à délivrer une performance solide dans différentes conditions de marché, y compris dans le contexte de volatilité ces dernières années. Son arrivée illustre notre capacité à attirer les meilleurs talents de notre secteur. Je tiens également à remercier Keith Ney pour sa précieuse contribution à l’entreprise et lui adresse tous mes vœux de réussite pour l’avenir. »