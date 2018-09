David Older, initialement recruté pour son expertise globale sur les secteurs des technologies, des télécoms et des médias, a rejoint Carmignac en 2015 en tant que gérant actions senior et a été nommé Responsable de l’équipe actions début 2017. Il fait également partie de l’Equipe de Direction des Investissements créée par Edouard Carmignac rassemblant les gérants les plus expérimentés parmi lesquels Rose Ouahba, Frédéric Leroux et Didier Saint-Georges.

David Older est désormais nommé gérant de Carmignac Investissement et sera en charge de 100% du portefeuille actions de Carmignac Patrimoine. Sa longue expérience en matière de génération d’alpha a déjà grandement contribué à la performance de nos portefeuilles d’actions globales. Dans un environnement de marché qui va rester complexe, les compétences reconnues de David pour tirer parti du meilleur de son équipe d’experts, analystes et gérants, constitueront une source déterminante et durable de génération d’alpha pour Carmignac Investissement ainsi que pour la composante actions de Carmignac Patrimoine.

David Older, responsable de l’équipe actions, a déclaré : « Je suis ravi de reprendre la gestion de Carmignac Investissement et de faire partie intégrante de Carmignac Patrimoine. Mon expertise en matière de génération d’Alpha ainsi que mon attention toute particulière à la gestion du risque apporteront un moteur de performance renforcé à la gestion de ces Fonds. »

Edouard Carmignac, en tant que Directeur des Investissements et co-gérant de Carmignac Patrimoine, sera ainsi en mesure de se concentrer sur l’allocation globale stratégique du Fonds, en s’appuyant sur l’apport de l’équipe Cross-Asset, renforcée récemment par l’arrivée de l’économiste senior Raphaël Gallardo. L’expérience et les compétences de Rose Ouahba, à la tête de l’équipe obligataire, continueront de permettre au Fonds de naviguer sereinement sur des marchés obligataires certainement les plus difficiles de l’Histoire.

Edouard Carmignac, fondateur et Directeur des Investissements chez Carmignac a déclaré : « Je dispose désormais de la richesse de talents nécessaire pour que je puisse concentrer mon attention sur le façonnement de fortes convictions de marché, essentielles à la performance de long terme. Cela est rendu possible par la confiance totale que j’accorde à David Older en étendant la délégation de gestion des portefeuilles d’actions globales, déjà importante, et qui a été accrue au fil des ans. »

Rose Ouahba, responsable de l’équipe obligataire, a déclaré : « Cette nomination va renforcer la capacité des Fonds à créer de la performance sur le long terme tout en conservant l’ADN de Carmignac inchangé. »

« Notre objectif est de renforcer sensiblement la performance de nos Fonds globaux, tout en restant fidèle à l’ADN de Carmignac : audace, gestion des risques, indépendance et convictions de long terme. Cette capacité d’adaptation nous a permis de relever de nombreux défis au cours des trente dernières années. Cela restera notre force » indique la Société de gestion.

Le prospectus du fonds commun de placement Carmignac Investissement (le « Fonds ») sera mis à jour le 14 septembre 2018. A compter de cette date, la gestion financière du Fonds sera déléguée en totalité à Carmignac Gestion Luxembourg S.A., filiale de Carmignac Gestion S.A.

Le prospectus du fonds commun de placement Carmignac Patrimoine (le « Fonds ») ne sera pas modifié.