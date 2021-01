Carmignac annonce des évolutions au sein de son équipe de gestion, composée de 45 gérants et analystes.

Dans l’équipe Actions dirigée par David Older, Carmignac a le plaisir d’annoncer deux promotions au sein de l’équipe marchés émergents. Haiyan Li-Labbé, est nommée co-gérante de Carmignac Emergents aux côtés de Xavier Hovasse, responsable des Actions émergentes. Amol Gogate, est nommé co-gérant de Carmignac Portfolio Emerging Discovery, également aux côtés de Xavier Hovasse.

Haiyan Li-Labbé a rejoint Carmignac en 2011, elle est gérante et analyste Chine et Amol Gogate est analyste sur les actions asiatiques chez Carmignac depuis 2019.

De plus, Emmanuel Niogret, gérant du fonds Carmignac Portfolio Alpha Themes depuis qu’il a rejoint Carmignac en 2019, devient également gérant de Carmignac Portfolio Long-Short Global Equities.

David Older déclare : « Les marchés émergents sur lesquels nous avons développé un excellent savoir-faire ont toujours été au cœur des priorités de Carmignac. Haiyan Li-Labbé et Amol Gogate ont tous deux renforcé notre expertise des marchés émergents, en nous aidant à saisir les opportunités sur les marchés actions asiatiques. Dès leur arrivée, ils ont travaillé en étroite collaboration avec Xavier Hovasse. Leur promotion constitue une évolution naturelle venant renforcer les capacités de l’équipe de gestion. »

Dans l’équipe Taux dirigée par Rose Ouahba, Carmignac a le plaisir d’annoncer plusieurs évolutions résultant de la montée en puissance prometteuse de la gamme Patrimoine et de l’addition de nouveaux professionnels expérimentés et talentueux au sein de l’équipe.

Ainsi, Marie-Anne Allier devient l’unique gérante de Carmignac Sécurité, l’une des plus importantes stratégies d’investissement de Carmignac, avec près de 10 milliards d’euros d’encours et 30 ans d’historique de performance. Marie-Anne Allier est co-gérante du fonds depuis qu’elle a rejoint Carmignac en avril 2019. Elle compte plus de 30 ans d’expérience en qualité de gérante obligataire.

Keith Ney, précédemment co-gérant de Carmignac Sécurité avec Marie-Anne Allier, va dorénavant se consacrer à Carmignac Portfolio Patrimoine Europe qu’il co-gère depuis sa création il y a 3 ans, aux côtés de Mark Denham, responsable des actions européennes.

Les stratégies d’investissement des deux fonds ainsi que les moyens mis à la disposition des gérants restent inchangés. Marie-Anne Allier et Keith Ney conservent leur rôle de back-up respectifs et sont épaulés par Aymeric Guedy, analyste spécialiste des taux Euro, qui travaille avec eux sur le fonds Carmignac Sécurité depuis 2018.

De plus, Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine est à présent cogéré uniquement par Joseph Mouawad et Xavier Hovasse, qui gèrent ensemble le fonds depuis près de 3 ans.

En outre, Carmignac annonce le lancement de Carmignac Portfolio Unconstrained EM Debt, géré par Joseph Mouawad. Ce fonds d’investissement socialement responsable investit dans de la dette locale et externe ainsi que dans les devises des marchés émergents. Son approche flexible lui permet de suivre une philosophie d’investissement de conviction « non-benchmarkée » qui vise à identifier les différentes opportunités sur les marchés émergents quelles que soient les conditions de marché.

Rose Ouahba conclut : « Au fil des années, nous avons construit une équipe Taux très solide, qui gère une gamme ciblée de produits. L’approche collaborative au sein de l’équipe permet non seulement de faire émerger les talents mais également de favoriser une culture de partage des compétences. Ces évolutions ont été planifiées dans le but de renforcer notre équipe, déjà très soudée.

Marie-Anne Allier est tout à fait consciente des attentes fortes des investisseurs de Carmignac Sécurité, et de son double mandat combinant rendements attractifs et gestion des risques disciplinée. Depuis qu’il a rejoint Carmignac en 2015, Joseph Mouawad a démontré toutes les qualités nécessaires en tant que responsable des obligations émergentes. Avec ces évolutions, nous sommes plus prêts encore à gérer activement nos fonds sur les marchés obligataires en 2021, et au-delà. »

La stratégie d’investissement des fonds mentionnés en pièce jointe demeure inchangée.