Société Générale annonce la nomination de Carlos Gonçalves en qualité de Global Chief Information Officer du Groupe à compter du 15 juin 2022. Il sera directement rattaché à Gaëlle Olivier, Directrice générale adjointe et Chief Operating Officer du Groupe, qui assurera en direct la supervision de la Direction des Ressources et de la Transformation Numérique.

Membre du Comité de direction, Carlos Gonçalves s’attachera notamment à renforcer la solidité et la sécurité de l’IT du Groupe, à améliorer son efficacité opérationnelle tout en facilitant la transformation des métiers afin de mieux servir les clients et collaborateurs du Groupe Société Générale.

Biographie complète de Carlos Gonçalves

Depuis Novembre 2016, Carlos Gonçalves occupait le poste de Directeur des Infrastructures Informatiques pour le Groupe. Auparavant, en juillet 2011, Carlos fut nommé Directeur Mondial des Systèmes d’Information pour Société Générale Corporate & Investment Banking. Il était précédemment Directeur Mondial Adjoint des Systèmes d’Information de SG CIB, depuis 2009. En 2013 il a repris la supervision de l’ensemble des SI de la Banque privée ainsi que ceux de Securities Services et Asset Management.

Carlos Gonçalves a rejoint SG CIB en janvier 1993 au sein du département en charge des systèmes d’information des Dérivés Actions et Indices.

Il a participé à la conception et au développement d’un grand nombre de systèmes de SG CIB dans des fonctions de responsable de produits et d’architecture. En 2007, Carlos a été nommé Responsable Mondial des technologies de Dérivés Actions et Indices.

Avant de rejoindre Société Générale, il a travaillé au sein des équipes de Recherche et Développement de Portugal Telecom.

Carlos Gonçalves est diplômé de l’Université Nouvelle de Lisbonne (UNL).