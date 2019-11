Il est en charge des équipes commerciales, marketing et techniques dédiées au développement et au suivi de la gamme de produits de l’épargne et de la clientèle patrimoniale.

Carl Guével, 44 ans, est actuaire certifié diplômé de l’Institut de science financière et d’assurances (ISFA) de Villeurbanne et membre de l’Institut des actuaires.

Il débute sa carrière en 1999 en tant que chargé d’études actuarielles chez BNP Paribas Cardif où il occupe différents postes avant de devenir responsable d’équipes au sein de l’actuariat épargne France en 2003. En 2007, il rejoint AG2R LA MONDIALE en qualité de responsable d’équipe actuariat. En 2010, il est nommé Directeur actuariat et produits puis en 2015, Directeur actuariat, produits et finances.