Le tour de table a été mené conjointement par BNP Paribas Principal Investments, Bpifrance, Demeter Investment Managers via son fonds Agrinnovation et Aquiti Gestion via NACO en association avec la région Nouvelle-Aquitaine. Les fondateurs, Fermentalg et SUEZ, renouvellent leur confiance dans la société en participant également à ce nouveau tour.

Cette opération va permettre à la start-up de disposer des moyens nécessaires à la construction d’un photobioréacteur de taille semi-industrielle dont la mise en service est prévue en 2023. Une nouvelle étape clé d’un ambitieux projet d’économie circulaire du CO2.

Une technologie de rupture pour transformer le CO2 en matières premières naturelles.

Créée en 2021 à l’initiative de Fermentalg et SUEZ, CarbonWorks est une start-up industrielle Deeptech qui développe une technologie de rupture au service de l’économie circulaire du CO2. La société contribue à la décarbonation de l’industrie par la capture de CO2 et à sa valorisation en matières premières naturelles via la culture de microalgues par photosynthèse – une technologie de CCU (Capture du Carbone et son Utilisation).

Pour produire ces bioproduits à grande échelle et maximiser son impact sur la transition écologique, l’entreprise développe un nouveau standard de photobioréacteur industriel. À terme, celui-ci sera capable de capter plusieurs milliers de tonnes de CO2 à la source des émissions et de produire des quantités équivalentes de biomasse algale destinées en priorité aux marchés de l’agriculture et de la nutrition humaine et animale.

En septembre dernier, CarbonWorks a installé un premier démonstrateur de sa technologie sur le site de méthanisation de la société Pot-au-Pin Energie à Cestas, en Gironde. En plus de limiter les rejets de carbone, cette plateforme préindustrielle d’une capacité de 10 m3 permet de produire un biocomposant algal pouvant être utilisé comme fongicide naturel en substitution des pesticides de synthèse, notamment pour les vignobles.

Une nouvelle unité semi-industrielle dès 2023

Dans la continuité de cette première phase, CarbonWorks vient de finaliser une levée de fonds de 11 millions d’euros destinée à poursuivre sa croissance. À l’issue de cette Série A, les fondateurs détiendront 2/3 du capital [1].

Grâce à cette opération, CarbonWorks disposera des moyens nécessaires à la construction d’un réacteur de taille semi-industrielle à Cestas à l’horizon 2023, conformément au calendrier prévu. Cette unité sera d’une taille de plusieurs dizaines de m3.

Cette opération permettra également à CarbonWorks de tripler ses effectifs dans les 2 prochaines années pour intensifier son développement technique et commercial et nouer des partenariats avec de grands acteurs industriels des marchés de l’agriculture et de l’alimentation durable afin de leur fournir les ingrédients naturels répondant aux nouvelles attentes des consommateurs.

CarbonWorks continue ainsi de poser les bases de son ambition : permettre la capture de CO2 à grande échelle grâce aux microalgues et la production de matières premières naturelles dans une logique d’économie circulaire.

Guillaume Charpy, Président de CarbonWorks : « Cette levée de fonds est une étape clef de notre développement qui nous permet de nous associer à des fonds référents en matière de transition industrielle et écologique. Leur confiance, ainsi que le renouvellement de celle de nos fondateurs Fermentalg et SUEZ, confirme toute la pertinence de nos développements et notre capacité à apporter des réponses concrètes à deux grands enjeux environnementaux de notre temps : la réduction des émissions de CO2 et la production de matières premières naturelles. »

Philippe Lavielle, Président du Conseil d’Administration de CarbonWorks et PDG de Fermentalg : « Nous sommes heureux de pouvoir continuer d’accompagner le développement de CarbonWorks, une start-up portée par une équipe aguerrie et engagée avec une vision claire et des valeurs affirmées, et d’accueillir de nouveaux investisseurs institutionnels, experts français reconnus dans le financement de l’innovation, à nos côtés. Elle prouve sa grande maturité par sa capacité à tenir la cadence ambitieuse de développement que nous avons fixé ensemble dès le départ. CarbonWorks a le potentiel pour contribuer significativement à la transition écologique et à la lutte contre le changement climatique – nous en sommes convaincus. »

Charles Chami, Directeur de SUEZ – Smart & Environmental Solutions : « Cette levée de fonds est une double étape de franchie pour CarbonWorks : elle confirme l’intérêt du marché pour cette innovation de rupture et elle la rapproche de nouveaux écosystèmes nécessaires à son développement tel que l’agriculture de demain. CarbonWorks s’inscrit dans l’ambition de SUEZ de construire des partenariats technologiques et financiers innovants pour apporter des solutions rapides et massives à la lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes fiers d’être un partenaire de choix pour relever ce défi vital pour notre planète et les générations futures. »

Sébastien Renaud, Directeur d’Investissement de BNP Paribas Principal Investments : « Au nom des investisseurs Bpifrance, Demeter, Naco et BNP Paribas, nous sommes convaincus du potentiel des microalgues, dont la croissance du marché et son impact sur la décarbonation se heurtent cependant aujourd’hui à une contrainte de production de masse. La solution développée par CarbonWorks nous semble disruptive et offre donc de nouvelles perspectives à toute la filière. Nous avons été particulièrement sensibles à la complémentarité des compétences apportées par les fondateurs et à leur volonté de faire intervenir des fonds d’investissement : il faut garder l’agilité et le dynamisme d’une start-up dans cette phase de développement de la technologie. Nous nous réjouissons de pouvoir accompagner dans le temps un projet si innovant. Nous sommes déterminés à apporter notre expérience, à l’échelle régionale ou nationale, avec des angles technologiques et financiers variés, pour faire émerger un champion Français. »