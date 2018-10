Capzanine [1] - société de gestion européenne indépendante spécialisée dans l’investissement privé - annonce l’arrivée au 18 juin 2018 de Céline Gainet en tant que Directrice juridique (General Counsel), l’arrivée au 1er octobre 2018 d’Olivier Elmalek en tant qu’Associé de Capzanine Situations Spéciales et la nomination au 1er septembre 2018 de Bruno Bonnin, Directeur, en tant que Directeur Associé...

Pour Laurent Bénard, Directeur Général de Capzanine, « ces nominations de profils expérimentés répondent à notre volonté de renforcer les expertises de Capzanine à un moment de développement fort de l’entreprise : nous avons financé 19 entreprises depuis le début de l’année et réalisé nos premières opérations en Allemagne et en Espagne ».

Le Groupe compte désormais 42 collaborateurs répartis en France, en Allemagne et en Espagne.

Parcours

Céline Gainet est avocate aux Barreaux de Paris et de Californie. Diplômée de UCLA Law School (Master of Laws) et de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Doctorat en Finance, Master de Droit des affaires et fiscalité, Master en économie-gestion en partenariat avec HEC), elle a exercé pendant 10 ans au sein de cabinets américains de premier plan (Tier 1), Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP et Paul, Hastings, Janofsky & Walker LLP où elle s’est spécialisée sur les problématiques de M&A et de corporate governance pour les entreprises internationales cotées et non cotées.

Enseignant-chercheur à Sorbonne Université, elle est également Fondatrice et Présidente du UCLA Club of France, association regroupant les UCLA alumni présents en France des différentes écoles de UCLA (business school, law school, etc.).

Olivier Elmalek débute son parcours professionnel en 1997 au sein des départements « Restructuration d’entreprises » des cabinets Deloitte puis PwC. En 2002 il assure, en qualité de Directeur Financier, le redéploiement du Groupe Spatz spécialisé dans la fabrication de lingerie féminine. En 2006, il fonde le département « Restructuration d’entreprises » du cabinet de conseil financier Accuracy. En 2007, il co-fonde le fonds d’investissement Vermeer Capital, spécialisé dans le redressement d’entreprises sous performantes. Depuis 2010, il a repris et redressé avec succès deux sociétés sous-performantes (BTP et Retail), au sein desquelles il est respectivement administrateur et président. Olivier Elmalek est diplômé de Paris Dauphine (MSG).