Après avoir participé à la création du groupe, en finançant en janvier 2014 le rachat par Blackfin Capital Partners de deux solutions logicielles alors détenues par l’éditeur américain Sungard, Capzanine [1] - société de gestion européenne spécialisée dans l’investissement privé - accompagne une nouvelle fois le groupe NeoXam, en arrangeant via son fonds Capzanine 4 Private Debt un financement unitranche permettant le rachat du groupe par son nouvel actionnaire majoritaire, Cathay Capital, soutenu par BPI et l’équipe de management.

Spécialisé dans l’édition de logiciels de solutions back, middle et front office destinés aux fonds d’investissement et grands asset managers, Neoxam affiche un beau parcours depuis sa création. Il enregistre sur la période une croissance soutenue de son chiffre d’affaires (c. 15% par an) et de sa rentabilité, un développement réussi à l’international (aux Etats-Unis et en Chine) et une diversification produits avec le développement d’une solution de data management, favorisée par l’acquisition de trois éditeurs français : Nexfi, Density et Smartco. Basé à Paris, NeoXam compte aujourd’hui 450 collaborateurs répartis sur différents bureaux en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et en Afrique.

Pour Guillaume de Jongh, Directeur associé de Capzanine, "nous sommes heureux de continuer à accompagner cette équipe de management de qualité, qui a su structurer le groupe et le dimensionner pour pouvoir générer et absorber une croissance pérenne."